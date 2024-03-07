В США раскрыли главный просчет Запада за время конфликта на Украине
Макгрегор: Запад недооценил военную мощь России
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба экипажа модернизированного танка Т-62 в зоне проведения спецоперации
Боевая стрельба экипажа модернизированного танка Т-62 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Запад недооценил военную мощь России, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.
"Они (политические лидеры Запада - Прим.ред) полностью просчитались, недооценили и неправильно поняли Россию. Теперь опасность заключается в том, что она может неправильно понять нас", — сказал эксперт.
"Они (политические лидеры Запада - Прим.ред) полностью просчитались, недооценили и неправильно поняли Россию. Теперь опасность заключается в том, что она может неправильно понять нас", — сказал эксперт.
По его мнению, нужно задуматься над последствиями эскалации конфликта на Украине.
"Когда вы начинаете поставлять крылатые ракеты, которые представляют собой действительно опасное оружие, которым можно ударить вглубь российской территории, они начинают задаваться вопросом, готовы ли мы к эскалации на следующем, более высоком уровне. А этого мы делать не хотим", — отметил Макгрегор.
Он добавил, что США следует перестать провоцировать Россию.
Ранее Макгрегор заявил, что вооруженные силы США значительно отстают от российской армии, в частности по оснащению системами ПВО.
"Когда вы начинаете поставлять крылатые ракеты, которые представляют собой действительно опасное оружие, которым можно ударить вглубь российской территории, они начинают задаваться вопросом, готовы ли мы к эскалации на следующем, более высоком уровне. А этого мы делать не хотим", — отметил Макгрегор.
Он добавил, что США следует перестать провоцировать Россию.
Ранее Макгрегор заявил, что вооруженные силы США значительно отстают от российской армии, в частности по оснащению системами ПВО.