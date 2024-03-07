https://ria.ru/20240307/makfa-1931732068.html

"Макфа" реализовала инвестпроекты на 9,6 млрд рублей в двух регионах России

"Макфа" реализовала инвестпроекты на 9,6 млрд рублей в двух регионах России - РИА Новости, 07.03.2024

"Макфа" реализовала инвестпроекты на 9,6 млрд рублей в двух регионах России

Первый этап масштабной инвестиционной программы общей стоимостью 9,6 миллиарда рублей завершила компания "Макфа"; в Челябинской и Свердловской областях введены... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:52

2024-03-07T14:52

2024-03-07T15:39

россия

свердловская область

челябинская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Первый этап масштабной инвестиционной программы общей стоимостью 9,6 миллиарда рублей завершила компания "Макфа"; в Челябинской и Свердловской областях введены в строй объекты, важные для продовольственной безопасности страны, сообщает пресс-служба компании. На основной производственной площадке в Челябинской области построен роботизированный логистической комплекс, а также смонтированы две линии по производству короткорезанных макаронных изделий, мельница по переработке твердых сортов пшеницы и линия по упаковке круп. Объем финансовых вложений составил 4,6 миллиарда рублей, говорится в сообщении. В Свердловской области введен в эксплуатацию высокотехнологичный хлебозавод "Смак" мощностью 300 тонн в сутки. Вложения в первый этап проекта составили пять миллиардов рублей. Решение о строительстве нового завода нашло поддержку на всех уровнях — в Минпромторге России и у правительства Свердловской области, которым проекту были присвоены статусы стратегически важного и приоритетного инвестпроекта для региона. "Инвестирование в развитие производственных мощностей - наш вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны. Россия должна быть продовольственно независимой, и эта задача предприятиями агропромышленного комплекса даже в условиях ограничений успешно выполняется", - отметил член совета директоров "Макфы" Валерий Юревич, слова которого привели в пресс-службе. Там добавили, что в ближайшее время компания начнет реализацию второго этапа инвестиционной программы стоимостью девять миллиардов рублей.

https://radiosputnik.ru/20240213/investory-1927061643.html

россия

свердловская область

челябинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, свердловская область, челябинская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)