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Мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Макеевке - РИА Новости, 07.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/makeevka-1931639535.html
Мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Макеевке
Мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Макеевке - РИА Новости, 07.03.2024
Мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Макеевке
Мирный житель пострадал в среду в результате детонации взрывоопасного предмета в Макеевке Донецкой Народной Республики, сообщил мэр города Владислав Ключаров в... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T09:52
2024-03-07T09:52
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в среду в результате детонации взрывоопасного предмета в Макеевке Донецкой Народной Республики, сообщил мэр города Владислав Ключаров в Telegram-канале. "Вчера, 6 марта, в Кировском районе парень 2006 года рождения пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета. Трагедия произошла в посадке. Пострадавший получил множественные осколочные ранения, госпитализирован в больницу. Сейчас его состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
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макеевка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Макеевке

Мэр Макеевки Ключаров сообщил о ранении мирного жителя из-за детонации ВОП

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в среду в результате детонации взрывоопасного предмета в Макеевке Донецкой Народной Республики, сообщил мэр города Владислав Ключаров в Telegram-канале.
"Вчера, 6 марта, в Кировском районе парень 2006 года рождения пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета. Трагедия произошла в посадке. Пострадавший получил множественные осколочные ранения, госпитализирован в больницу. Сейчас его состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
Автобус, подорвавшийся на мине под Кировском в ЛНР
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Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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