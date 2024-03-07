https://ria.ru/20240307/makeevka-1931639535.html

Мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Макеевке

Мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Макеевке - РИА Новости, 07.03.2024

Мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Макеевке

Мирный житель пострадал в среду в результате детонации взрывоопасного предмета в Макеевке Донецкой Народной Республики, сообщил мэр города Владислав Ключаров в... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T09:52

2024-03-07T09:52

2024-03-07T09:52

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в среду в результате детонации взрывоопасного предмета в Макеевке Донецкой Народной Республики, сообщил мэр города Владислав Ключаров в Telegram-канале. "Вчера, 6 марта, в Кировском районе парень 2006 года рождения пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета. Трагедия произошла в посадке. Пострадавший получил множественные осколочные ранения, госпитализирован в больницу. Сейчас его состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.

https://ria.ru/20240306/avtobus-1931520745.html

макеевка

донецкая народная республика

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макеевка, донецкая народная республика, происшествия