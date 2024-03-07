https://ria.ru/20240307/makeevka-1931639535.html
Мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Макеевке
Мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Макеевке - РИА Новости, 07.03.2024
Мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Макеевке
Мирный житель пострадал в среду в результате детонации взрывоопасного предмета в Макеевке Донецкой Народной Республики, сообщил мэр города Владислав Ключаров в... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T09:52
2024-03-07T09:52
2024-03-07T09:52
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
ДОНЕЦК, 7 мар - РИА Новости. Мирный житель пострадал в среду в результате детонации взрывоопасного предмета в Макеевке Донецкой Народной Республики, сообщил мэр города Владислав Ключаров в Telegram-канале. "Вчера, 6 марта, в Кировском районе парень 2006 года рождения пострадал в результате детонации взрывоопасного предмета. Трагедия произошла в посадке. Пострадавший получил множественные осколочные ранения, госпитализирован в больницу. Сейчас его состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек.
https://ria.ru/20240306/avtobus-1931520745.html
макеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макеевка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Мирный житель пострадал при детонации взрывоопасного предмета в Макеевке
Мэр Макеевки Ключаров сообщил о ранении мирного жителя из-за детонации ВОП