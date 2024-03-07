МИД России пригрозил Литве ответом за конфискацию автомобилей
МИД России пригрозил Литве ответом в случае конфискации российских автомобилей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Москва ответит Литве, если та начнет конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами, сообщили РИА Новости в МИД.
"Если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне. Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся", — заявили дипломаты.
Они напомнили, что 11 марта истекает срок, который литовские власти отвели на то, чтобы вывезти или перерегистрировать машины, зарегистрированные в России. В МИД подчеркнули, что еще с сентября предупреждали россиян, проживающих в Литве, об опасности такого развития событий.
"Вновь призываем граждан России воспользоваться оставшимися днями для минимизации рисков в отношении своей собственности", — добавили в ведомстве.
Там отметили, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных по отношению к России государств и еще раз рекомендовали российским гражданам воздержаться от поездок в эти страны.
Литва в сентябре запретила въезд автомобилей с российскими номерами, а с 11 марта владельцам таких машин будет грозить наказание по статье 515 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф и конфискацию машины. Эти требования не коснутся автомобилей, следующих транзитом в Калининградскую область и из нее. Они смогут находиться в Литве в течение суток, причем в машине обязательно должен быть ее владелец.
В начале сентября Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором говорилось, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются и на личный автотранспорт с российскими номерами. То есть граждане России не могут въезжать на личных авто на территорию Евросоюза даже в туристических целях и на короткий срок.