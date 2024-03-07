https://ria.ru/20240307/litva-1931624587.html

МИД России пригрозил Литве ответом за конфискацию автомобилей

МИД России пригрозил Литве ответом за конфискацию автомобилей - РИА Новости, 07.03.2024

МИД России пригрозил Литве ответом за конфискацию автомобилей

Москва ответит Литве, если та начнет конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами, сообщили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T07:18

2024-03-07T07:18

2024-03-07T09:48

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Москва ответит Литве, если та начнет конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами, сообщили РИА Новости в МИД. "Если данное решение Вильнюса будет реализовано, то его можно будет расценить только как грубейший акт грабежа на государственном уровне. Без ответа подобные дискриминационные действия, разумеется, не останутся", — заявили дипломаты.Они напомнили, что 11 марта истекает срок, который литовские власти отвели на то, чтобы вывезти или перерегистрировать машины, зарегистрированные в России. В МИД подчеркнули, что еще с сентября предупреждали россиян, проживающих в Литве, об опасности такого развития событий. "Вновь призываем граждан России воспользоваться оставшимися днями для минимизации рисков в отношении своей собственности", — добавили в ведомстве.Там отметили, что Литва и вся Прибалтика в целом прочно закрепили за собой статус крайне враждебных по отношению к России государств и еще раз рекомендовали российским гражданам воздержаться от поездок в эти страны.Литва в сентябре запретила въезд автомобилей с российскими номерами, а с 11 марта владельцам таких машин будет грозить наказание по статье 515 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей штраф и конфискацию машины. Эти требования не коснутся автомобилей, следующих транзитом в Калининградскую область и из нее. Они смогут находиться в Литве в течение суток, причем в машине обязательно должен быть ее владелец.В начале сентября Европейская комиссия опубликовала пояснение, в котором говорилось, что санкции, введенные Советом ЕС в отношении России еще в 2022 году, распространяются и на личный автотранспорт с российскими номерами. То есть граждане России не могут въезжать на личных авто на территорию Евросоюза даже в туристических целях и на короткий срок.Помимо Литвы, запрет на въезд машин с российскими номерами действует в Эстонии, Латвии, Финляндии, Польше, Норвегии, Болгарии и Германии.

https://ria.ru/20231027/latviya-1905538972.html

https://ria.ru/20240301/litva-1930386227.html

https://ria.ru/20240228/kaliningrad-1929949687.html

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