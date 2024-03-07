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Литва лишила балерину Лиепу гражданства за поддержку России
Литва лишила балерину Лиепу гражданства за поддержку России - РИА Новости, 07.03.2024
Литва лишила балерину Лиепу гражданства за поддержку России
Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства балерину Илзе Лиепу, передает агентство ELTA со ссылкой на пресс-секретаря главы государства. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:12
2024-03-07T16:12
2024-03-07T16:59
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства балерину Илзе Лиепу, передает агентство ELTA со ссылкой на пресс-секретаря главы государства."В четверг президент Гитанас Науседа подписал декреты, согласно которым лишил <...> балерину Илзе Лиепу гражданства Литвы, полученного в порядке исключения", — говорится в сообщении.Сама артистка заявила, что она уже сделала нравственный выбор и остается с Россией."Неслучайно это решение принято сейчас, во время предвыборной кампании российского президента. <...> Я много отдала Литве, у меня там много родных, друзей, знакомых. Но приходит время, когда нужно сделать нравственный выбор. И я подтверждаю, что я со своей страной и со своим президентом", — сказала Лиепа.В ноябре прошлого года министр внутренних дел республики Агне Билотайте официально попросила президента лишить балерину гражданства. В литовском МВД, ссылаясь на оценку департамента госбезопасности, МИД и полиции, утверждают, что артистка представляет угрозу интересам государства. Проверку провели после интервью, в котором она осудила политику стран Балтии и поддержала спецоперацию на Украине.По данным Sputnik Литва, она получила гражданство этой страны в порядке исключения в 2000 году за многолетние выступления на сцене Большого театра с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом.
https://ria.ru/20240204/liepa-1924786726.html
https://rsport.ria.ru/20230915/drobyazko-1896585131.html
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РИА Новости
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литва, в мире, россия, илзе лиепа, гитанас науседа, большой театр, балтия
Литва, В мире, Россия, Илзе Лиепа, Гитанас Науседа, Культура, Большой театр, Балтия
Литва лишила балерину Лиепу гражданства за поддержку России
Президент Литвы Науседа подписал указ о лишении гражданства балерины Илзе Лиепы
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства балерину Илзе Лиепу, передает агентство ELTA со ссылкой на пресс-секретаря главы государства.
"В четверг президент Гитанас Науседа подписал декреты, согласно которым лишил <...> балерину Илзе Лиепу гражданства Литвы, полученного в порядке исключения", — говорится в сообщении.
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Сама артистка заявила, что она уже сделала нравственный выбор и остается с Россией.
"Неслучайно это решение принято сейчас, во время предвыборной кампании российского президента. <...> Я много отдала Литве, у меня там много родных, друзей, знакомых. Но приходит время, когда нужно сделать нравственный выбор. И я подтверждаю, что я со своей страной и со своим президентом", — сказала Лиепа.
В ноябре прошлого года министр внутренних дел республики Агне Билотайте официально попросила президента лишить балерину гражданства. В литовском МВД, ссылаясь на оценку департамента госбезопасности, МИД и полиции, утверждают, что артистка представляет угрозу интересам государства. Проверку провели после интервью, в котором она осудила политику стран Балтии и поддержала спецоперацию на Украине
.
По данным Sputnik Литва, она получила гражданство этой страны в порядке исключения в 2000 году за многолетние выступления на сцене Большого театра
с литовским артистом балета Пятрасом Скирмантасом.
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