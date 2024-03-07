https://ria.ru/20240307/legion-1931618083.html

"Уже готовы". В Киеве раскрыли, кого Макрон может отправить на Украину

"Уже готовы". В Киеве раскрыли, кого Макрон может отправить на Украину - РИА Новости, 07.03.2024

"Уже готовы". В Киеве раскрыли, кого Макрон может отправить на Украину

Франция может отправить на Украину Иностранный легион, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T05:45

2024-03-07T05:45

2024-03-07T05:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

франция

нато

эммануэль макрон

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Франция может отправить на Украину Иностранный легион, заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу Politeka."У Франции для этого даже есть специальная армия, которая называется Иностранный легион, которая только и работает за рубежом", — сказал он.По его мнению, Киеву будет все сложнее самостоятельно удерживать фронт при текущей интенсивности боевых действий — военные ресурсы Украины подходят к концу."Войска западных союзников на Украине — это очень вероятный сценарий. <...> Более того, северные страны Европы: Британия, Польша потенциально, страны Балтии, Нидерланды, Франция, они готовы к таким сценариям" — считает киевский аналитик.Французский Иностранный легион — это подразделение ВС Франции, которое применяется только на территории других государств. В него также входят граждане других государств, которые активно участвуют в зарубежных военных кампаниях и миротворческих операциях.На прошлой неделе Макрон заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения в СВО Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что несколько стран-участниц парижского мероприятия сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт, это абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет.

https://ria.ru/20240305/ukraina-1931167882.html

https://ria.ru/20240226/voyna-1929414178.html

https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html

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в мире, украина, франция, нато, эммануэль макрон