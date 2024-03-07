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Продажи Lada Vesta с "автоматом" начнутся 11 марта - РИА Новости, 07.03.2024
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12:14 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/lada-1931672227.html
Продажи Lada Vesta с "автоматом" начнутся 11 марта
Продажи Lada Vesta с "автоматом" начнутся 11 марта - РИА Новости, 07.03.2024
Продажи Lada Vesta с "автоматом" начнутся 11 марта
Продажи автомобилей Lada Vesta с автоматической коробкой передач начнутся 11 марта, уже ведутся их отгрузки дилерам, сообщил "АвтоВАЗ". РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T12:14
2024-03-07T12:14
авто
россия
тольятти
автоваз
lada vesta
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Продажи автомобилей Lada Vesta с автоматической коробкой передач начнутся 11 марта, уже ведутся их отгрузки дилерам, сообщил "АвтоВАЗ". "АвтоВАЗ" объявляет о старте отгрузок дилерам автомобилей Lada Vesta, оснащенных обновленным двигателем 1.8 EVO и автоматической трансмиссией (CVT)", - говорится в сообщении. "Новый силовой агрегат устанавливается на все модели семейства, рекомендованная розничная цена Lada Vesta с 1,8 EVO АТ начинается от 1 588 900 рублей (седан в комплектации Comfort). Продажи Lada Vesta с автоматической трансмиссией начнутся 11 марта", — подчеркнули в "АвтоВАЗе". По словам президента компании Максима Соколова, на сегодня это самый доступный автомобиль с автоматической трансмиссией в России. Производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач и обновленным мотором началось в конце февраля. Этот двигатель был разработан специально для Vesta с "автоматом". Для сборки мотора 1,8 EVO на "АвтоВАЗе" действует отдельная линия с автоматическим контролем качества. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
https://ria.ru/20240303/lada-1930799993.html
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авто, россия, тольятти, автоваз, lada vesta
Авто, Россия, Тольятти, АвтоВАЗ, Lada Vesta
Продажи Lada Vesta с "автоматом" начнутся 11 марта

Продажи самой доступной в РФ машины с "автоматом" Lada Vesta начнутся 11 марта

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Vesta в автосалоне
Автомобиль Lada Vesta в автосалоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Автомобиль Lada Vesta в автосалоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Продажи автомобилей Lada Vesta с автоматической коробкой передач начнутся 11 марта, уже ведутся их отгрузки дилерам, сообщил "АвтоВАЗ".
"АвтоВАЗ" объявляет о старте отгрузок дилерам автомобилей Lada Vesta, оснащенных обновленным двигателем 1.8 EVO и автоматической трансмиссией (CVT)", - говорится в сообщении.
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"Новый силовой агрегат устанавливается на все модели семейства, рекомендованная розничная цена Lada Vesta с 1,8 EVO АТ начинается от 1 588 900 рублей (седан в комплектации Comfort). Продажи Lada Vesta с автоматической трансмиссией начнутся 11 марта", — подчеркнули в "АвтоВАЗе".
По словам президента компании Максима Соколова, на сегодня это самый доступный автомобиль с автоматической трансмиссией в России.
Производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач и обновленным мотором началось в конце февраля. Этот двигатель был разработан специально для Vesta с "автоматом". Для сборки мотора 1,8 EVO на "АвтоВАЗе" действует отдельная линия с автоматическим контролем качества.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
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