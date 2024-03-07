https://ria.ru/20240307/lada-1931672227.html

Продажи Lada Vesta с "автоматом" начнутся 11 марта

Продажи Lada Vesta с "автоматом" начнутся 11 марта - РИА Новости, 07.03.2024

Продажи Lada Vesta с "автоматом" начнутся 11 марта

Продажи автомобилей Lada Vesta с автоматической коробкой передач начнутся 11 марта, уже ведутся их отгрузки дилерам, сообщил "АвтоВАЗ". РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:14

2024-03-07T12:14

2024-03-07T12:14

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тольятти

автоваз

lada vesta

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Продажи автомобилей Lada Vesta с автоматической коробкой передач начнутся 11 марта, уже ведутся их отгрузки дилерам, сообщил "АвтоВАЗ". "АвтоВАЗ" объявляет о старте отгрузок дилерам автомобилей Lada Vesta, оснащенных обновленным двигателем 1.8 EVO и автоматической трансмиссией (CVT)", - говорится в сообщении. "Новый силовой агрегат устанавливается на все модели семейства, рекомендованная розничная цена Lada Vesta с 1,8 EVO АТ начинается от 1 588 900 рублей (седан в комплектации Comfort). Продажи Lada Vesta с автоматической трансмиссией начнутся 11 марта", — подчеркнули в "АвтоВАЗе". По словам президента компании Максима Соколова, на сегодня это самый доступный автомобиль с автоматической трансмиссией в России. Производство Lada Vesta с автоматической коробкой передач и обновленным мотором началось в конце февраля. Этот двигатель был разработан специально для Vesta с "автоматом". Для сборки мотора 1,8 EVO на "АвтоВАЗе" действует отдельная линия с автоматическим контролем качества. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).

https://ria.ru/20240303/lada-1930799993.html

https://ria.ru/20240215/avtomobili-1927464754.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, тольятти, автоваз, lada vesta