https://ria.ru/20240307/kuban-1931753636.html
Путин проводит встречу с главой Краснодарского края
Путин проводит встречу с главой Краснодарского края - РИА Новости, 07.03.2024
Путин проводит встречу с главой Краснодарского края
Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели развития Краснодарского края, в частности, низкий уровень безработицы в регионе, и призвал подумать... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:39
2024-03-07T15:39
2024-03-07T15:48
краснодарский край
общество
россия
владимир путин
вениамин кондратьев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931755943_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_f0df4f87169a057f29304203b8457301.jpg
КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели развития Краснодарского края, в частности, низкий уровень безработицы в регионе, и призвал подумать об увеличении количества бригад скорой помощи и мест в детских садах и школах."В целом, у вас все стабильно, я знаю. Край развивается, показатели хорошие – практически все основные показатели, в хорошем темпе развиваетесь. Безработица в стране рекордно низкая, а у вас ещё ниже, чем в среднем по стране", - сказал он на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.Путин отметил, что одним из существенных показателей является прирост населения. "В этой связи, конечно, возникают, наверняка, и проблемы, вопросы, прежде всего, социального характера. Нужно подумать об увеличении количества бригад скорой помощи. Детские сады, школы – количество мест должно увеличиваться", - добавил президент.
https://ria.ru/20240306/transport-1931551147.html
краснодарский край
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931755943_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d741a563711cf64b9377824302579ea8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, общество, россия, владимир путин, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Общество, Россия, Владимир Путин, Вениамин Кондратьев
Путин проводит встречу с главой Краснодарского края
Путин на встрече с главой Краснодарского края отметил низкий уровень безработицы
КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели развития Краснодарского края, в частности, низкий уровень безработицы в регионе, и призвал подумать об увеличении количества бригад скорой помощи и мест в детских садах и школах.
"В целом, у вас все стабильно, я знаю. Край развивается, показатели хорошие – практически все основные показатели, в хорошем темпе развиваетесь. Безработица в стране рекордно низкая, а у вас ещё ниже, чем в среднем по стране", - сказал он на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым
.
Путин отметил, что одним из существенных показателей является прирост населения. "В этой связи, конечно, возникают, наверняка, и проблемы, вопросы, прежде всего, социального характера. Нужно подумать об увеличении количества бригад скорой помощи. Детские сады, школы – количество мест должно увеличиваться", - добавил президент.
Путин предложил обновить городской транспорт в Сочи