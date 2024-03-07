https://ria.ru/20240307/kuban-1931753636.html

Путин проводит встречу с главой Краснодарского края

Путин проводит встречу с главой Краснодарского края - РИА Новости, 07.03.2024

Путин проводит встречу с главой Краснодарского края

Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели развития Краснодарского края, в частности, низкий уровень безработицы в регионе, и призвал подумать... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T15:39

2024-03-07T15:39

2024-03-07T15:48

краснодарский край

общество

россия

владимир путин

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил хорошие показатели развития Краснодарского края, в частности, низкий уровень безработицы в регионе, и призвал подумать об увеличении количества бригад скорой помощи и мест в детских садах и школах."В целом, у вас все стабильно, я знаю. Край развивается, показатели хорошие – практически все основные показатели, в хорошем темпе развиваетесь. Безработица в стране рекордно низкая, а у вас ещё ниже, чем в среднем по стране", - сказал он на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.Путин отметил, что одним из существенных показателей является прирост населения. "В этой связи, конечно, возникают, наверняка, и проблемы, вопросы, прежде всего, социального характера. Нужно подумать об увеличении количества бригад скорой помощи. Детские сады, школы – количество мест должно увеличиваться", - добавил президент.

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краснодарский край

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Кирилл Волков

краснодарский край, общество, россия, владимир путин, вениамин кондратьев