https://ria.ru/20240307/krym-1931622919.html

В Госдуме назвали дурдомом создание Киевом военной администрации в Крыму

В Госдуме назвали дурдомом создание Киевом военной администрации в Крыму - РИА Новости, 07.03.2024

В Госдуме назвали дурдомом создание Киевом военной администрации в Крыму

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал дурдомом создание украинскими властями военной администрации в Крыму. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T06:53

2024-03-07T06:53

2024-03-07T06:53

специальная военная операция на украине

россия

украина

киев

михаил шеремет

госдума рф

республика крым

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778602766_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_5ed256d61a021898e185745085774a3a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал дурдомом создание украинскими властями военной администрации в Крыму. Ранее украинские СМИ сообщили, что правительство Украины одобрило проект закона о создании в Республике Крым и Севастополе военных администраций с соответствующими властными полномочия. "Иначе чем дурдом и идиотизм их виртуальную инициативу и не назовешь. Такое впечатление, что в украинской власти - одни фантазеры. Там засели люди, страдающие помутнением разума и деградацией. Представители их администрации, если и смогут увидеть Крым, то только из окна тюремной камеры", - заявил Шеремет РИА Новости. По его словам, если на Украине есть так много желающих потрудиться на благо российского Крыма, то им самое место в трудовых лагерях для военных преступников. "После воспитательных занятий им на пользу пойдет трудотерапия. Мы их быстро перевоспитаем на полезных для общества направлениях", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240307/krym-1931611263.html

https://ria.ru/20240307/kladbische-1931612978.html

россия

украина

киев

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, киев, михаил шеремет, госдума рф, республика крым, в мире