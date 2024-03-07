https://ria.ru/20240307/krym-1931622919.html
В Госдуме назвали дурдомом создание Киевом военной администрации в Крыму
В Госдуме назвали дурдомом создание Киевом военной администрации в Крыму - РИА Новости, 07.03.2024
В Госдуме назвали дурдомом создание Киевом военной администрации в Крыму
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал дурдомом создание украинскими властями военной администрации в Крыму. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T06:53
2024-03-07T06:53
2024-03-07T06:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал дурдомом создание украинскими властями военной администрации в Крыму. Ранее украинские СМИ сообщили, что правительство Украины одобрило проект закона о создании в Республике Крым и Севастополе военных администраций с соответствующими властными полномочия. "Иначе чем дурдом и идиотизм их виртуальную инициативу и не назовешь. Такое впечатление, что в украинской власти - одни фантазеры. Там засели люди, страдающие помутнением разума и деградацией. Представители их администрации, если и смогут увидеть Крым, то только из окна тюремной камеры", - заявил Шеремет РИА Новости. По его словам, если на Украине есть так много желающих потрудиться на благо российского Крыма, то им самое место в трудовых лагерях для военных преступников. "После воспитательных занятий им на пользу пойдет трудотерапия. Мы их быстро перевоспитаем на полезных для общества направлениях", - сказал депутат. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240307/krym-1931611263.html
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россия, украина, киев, михаил шеремет, госдума рф, республика крым, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Михаил Шеремет, Госдума РФ, Республика Крым, В мире
В Госдуме назвали дурдомом создание Киевом военной администрации в Крыму
Депутат Госдумы назвал дурдомом создание Киевом военной администрации в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал дурдомом создание украинскими властями военной администрации в Крыму.
Ранее украинские СМИ сообщили, что правительство Украины одобрило проект закона о создании в Республике Крым и Севастополе военных администраций с соответствующими властными полномочия.
В Крыму указали на психоз Киева
"Иначе чем дурдом и идиотизм их виртуальную инициативу и не назовешь. Такое впечатление, что в украинской власти - одни фантазеры. Там засели люди, страдающие помутнением разума и деградацией. Представители их администрации, если и смогут увидеть Крым, то только из окна тюремной камеры", - заявил Шеремет РИА Новости.
По его словам, если на Украине
есть так много желающих потрудиться на благо российского Крыма, то им самое место в трудовых лагерях для военных преступников.
"После воспитательных занятий им на пользу пойдет трудотерапия. Мы их быстро перевоспитаем на полезных для общества направлениях", - сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе
высказались за вхождение в состав России
. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН
. По словам президента РФ Владимира Путина
, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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