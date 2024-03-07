https://ria.ru/20240307/krym-1931611263.html

В Крыму указали на психоз Киева

В Крыму указали на психоз Киева - РИА Новости, 07.03.2024

В Крыму указали на психоз Киева

Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал психозом создание украинскими... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T01:09

2024-03-07T01:09

2024-03-07T01:09

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киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал психозом создание украинскими властями крымской военной администрации. Ранее украинские СМИ сообщили, что правительство Украины одобрило проект закона о создании в Республике Крым и Севастополе военных администраций с соответствующими властными полномочиями. "Позиция украинского кабмина - виртуальное управление. Налицо явный психоз - грубое искажение реальности. Такое лечить надо. С таким же успехом они могут создать свои военные администрации в любой другой точке мира или даже Солнечной системы", - сказал Шонус РИА Новости. По его мнению, подобные заявления рассчитаны на украинскую публику, чтобы и дальше внушать населению информацию о псевдонаступлениях и псевдозахватах территорий, преследуя одну цель - "усидеть на своих должностях и продолжить воровать деньги, жертвуя жизнями украинского народа". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240307/spetsoperatsiya-1931611111.html

https://ria.ru/20240306/svo-1931438921.html

россия

киев

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республика крым

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россия, киев, украина, владимир путин, в мире, республика крым