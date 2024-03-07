Рейтинг@Mail.ru
В Крыму указали на психоз Киева - РИА Новости, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:09 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/krym-1931611263.html
В Крыму указали на психоз Киева
В Крыму указали на психоз Киева - РИА Новости, 07.03.2024
В Крыму указали на психоз Киева
Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал психозом создание украинскими... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T01:09
2024-03-07T01:09
россия
киев
украина
владимир путин
в мире
республика крым
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751804363_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_14cdf4bad498dbaf4e3aed670c7ca542.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал психозом создание украинскими властями крымской военной администрации. Ранее украинские СМИ сообщили, что правительство Украины одобрило проект закона о создании в Республике Крым и Севастополе военных администраций с соответствующими властными полномочиями. "Позиция украинского кабмина - виртуальное управление. Налицо явный психоз - грубое искажение реальности. Такое лечить надо. С таким же успехом они могут создать свои военные администрации в любой другой точке мира или даже Солнечной системы", - сказал Шонус РИА Новости. По его мнению, подобные заявления рассчитаны на украинскую публику, чтобы и дальше внушать населению информацию о псевдонаступлениях и псевдозахватах территорий, преследуя одну цель - "усидеть на своих должностях и продолжить воровать деньги, жертвуя жизнями украинского народа". Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240307/spetsoperatsiya-1931611111.html
https://ria.ru/20240306/svo-1931438921.html
россия
киев
украина
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751804363_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3d7ee45230dc3c34bf96574c8765625a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, украина, владимир путин, в мире, республика крым
Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, В мире, Республика Крым
В Крыму указали на психоз Киева

В Крыму назвали психозом создание Киевом крымской военной администрации

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗдание Госсовета Республики Крым в Симферополе
Здание Госсовета Республики Крым в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Здание Госсовета Республики Крым в Симферополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Заместитель председателя комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус назвал психозом создание украинскими властями крымской военной администрации.
Ранее украинские СМИ сообщили, что правительство Украины одобрило проект закона о создании в Республике Крым и Севастополе военных администраций с соответствующими властными полномочиями.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
В Госдуме сравнили с суицидом новое контрнаступление ВСУ
01:04
"Позиция украинского кабмина - виртуальное управление. Налицо явный психоз - грубое искажение реальности. Такое лечить надо. С таким же успехом они могут создать свои военные администрации в любой другой точке мира или даже Солнечной системы", - сказал Шонус РИА Новости.
По его мнению, подобные заявления рассчитаны на украинскую публику, чтобы и дальше внушать населению информацию о псевдонаступлениях и псевдозахватах территорий, преследуя одну цель - "усидеть на своих должностях и продолжить воровать деньги, жертвуя жизнями украинского народа".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Эксперт предположил, какими будут "военные сюрпризы" Украины
Вчера, 12:59
 
РоссияКиевУкраинаВладимир ПутинВ миреРеспублика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала