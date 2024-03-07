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Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2024
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06:34 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/kitay-1931622246.html
Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, заявил Ван И
Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2024
Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, заявил Ван И
Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, с равноправным участием всех сторон, заявил на пресс-конференции... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T06:34
2024-03-07T06:34
в мире
украина
россия
китай
ван и (политик)
владимир путин
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, с равноправным участием всех сторон, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И. "Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной и Россией, и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных планов", - заявил Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР). Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
https://ria.ru/20240305/ukraina-1931134401.html
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в мире, украина, россия, китай, ван и (политик), владимир путин, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Украина, Россия, Китай, Ван И (политик), Владимир Путин, Всекитайское собрание народных представителей
Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, заявил Ван И

Китай поддерживает проведение обоюдно признанной мирной конференции по Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, с равноправным участием всех сторон, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И.
"Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной и Россией, и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных планов", - заявил Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР).
Киев - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
На Украине жалуются, что в Китае проявляют к ней безразличие, пишут СМИ
5 марта, 07:49
Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта.
Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Китай отреагировал на слова Макрона о войсках на Украине
28 февраля, 10:23
 
В миреУкраинаРоссияКитайВан И (политик)Владимир ПутинВсекитайское собрание народных представителей
 
 
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