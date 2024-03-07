Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, заявил Ван И
Китай поддерживает проведение обоюдно признанной мирной конференции по Украине
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, признанной Россией и Украиной, с равноправным участием всех сторон, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И.
"Китай поддерживает своевременный созыв международной мирной конференции, признанной и Россией, и Украиной, с равноправным участием всех сторон и беспристрастным обсуждением всех мирных планов", - заявил Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР).
Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.