https://ria.ru/20240307/kitay-1931621926.html

Глава МИД КНР осудил людей, поддерживающих независимость Тайваня

Глава МИД КНР осудил людей, поддерживающих независимость Тайваня - РИА Новости, 07.03.2024

Глава МИД КНР осудил людей, поддерживающих независимость Тайваня

Принцип "одного Китая" стал консенсусом международного сообщества, те, кто поддерживает независимость Тайваня, бросают вызов суверенитету КНР, заявил на... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T06:27

2024-03-07T06:27

2024-03-07T06:27

в мире

китай

тайвань

сша

ван и (политик)

нэнси пелоси

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Принцип "одного Китая" стал консенсусом международного сообщества, те, кто поддерживает независимость Тайваня, бросают вызов суверенитету КНР, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И. "После выборов на Тайване мы стали свидетелями того, что более 180 стран и международных организаций подтвердили свою приверженность принципу "одного Китая" и поддержали Китай в защите государственного суверенитета и территориальной целостности", - заявил Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР). Он добавил, что "это в полной мере показывает, что принцип "одного Китая" стал общим консенсусом международного сообщества". "Если есть люди, которые попустительствуют и поддерживают независимость Тайваня, они бросают вызов суверенитету Китая, если же определенные страны настаивают на поддержании официальных отношений с Тайванем, они вмешиваются во внутренние дела Китая", - указал министр. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240111/tramp-1920645969.html

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китай

тайвань

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в мире, китай, тайвань, сша, ван и (политик), нэнси пелоси, всекитайское собрание народных представителей