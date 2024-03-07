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Глава МИД КНР заявил, что последствия конфликта с США будут невообразимы - РИА Новости, 07.03.2024
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06:00 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/kitay-1931620487.html
Глава МИД КНР заявил, что последствия конфликта с США будут невообразимы
Глава МИД КНР заявил, что последствия конфликта с США будут невообразимы - РИА Новости, 07.03.2024
Глава МИД КНР заявил, что последствия конфликта с США будут невообразимы
Мирное сосуществование является основой отношений США и Китая, последствия возникновения конфликта между двумя крупными державами невозможно представить, заявил РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T06:00
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в мире
китай
сша
ван и (политик)
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Мирное сосуществование является основой отношений США и Китая, последствия возникновения конфликта между двумя крупными державами невозможно представить, заявил в четверг на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Ван И. "Мирное сосуществование - это основа. Если две крупные страны, такие как Китай и США, столкнутся друг с другом, последствия будут невообразимыми", - сказал дипломат. Ван И отметил, что в условиях, когда в двух странах существуют различные социальные и политические системы, только путем уважения и признания различий взаимодействие между двумя странами может быть устойчивым.
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китай
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в мире, китай, сша, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Ван И (политик)
Глава МИД КНР заявил, что последствия конфликта с США будут невообразимы

Ван И: последствия конфликта между США и КНР невозможно представить

© AP Photo / Tatan SyuflanaГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Tatan Syuflana
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Мирное сосуществование является основой отношений США и Китая, последствия возникновения конфликта между двумя крупными державами невозможно представить, заявил в четверг на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Ван И.
"Мирное сосуществование - это основа. Если две крупные страны, такие как Китай и США, столкнутся друг с другом, последствия будут невообразимыми", - сказал дипломат.
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Ван И отметил, что в условиях, когда в двух странах существуют различные социальные и политические системы, только путем уважения и признания различий взаимодействие между двумя странами может быть устойчивым.
 
В миреКитайСШАВан И (политик)
 
 
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