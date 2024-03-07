https://ria.ru/20240307/kitay-1931620487.html

Глава МИД КНР заявил, что последствия конфликта с США будут невообразимы

Глава МИД КНР заявил, что последствия конфликта с США будут невообразимы - РИА Новости, 07.03.2024

Глава МИД КНР заявил, что последствия конфликта с США будут невообразимы

Мирное сосуществование является основой отношений США и Китая, последствия возникновения конфликта между двумя крупными державами невозможно представить, заявил РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T06:00

2024-03-07T06:00

2024-03-07T06:00

в мире

китай

сша

ван и (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/19/1886188376_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_618dceb465a6fd42d3505770a838030b.jpg

ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Мирное сосуществование является основой отношений США и Китая, последствия возникновения конфликта между двумя крупными державами невозможно представить, заявил в четверг на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Ван И. "Мирное сосуществование - это основа. Если две крупные страны, такие как Китай и США, столкнутся друг с другом, последствия будут невообразимыми", - сказал дипломат. Ван И отметил, что в условиях, когда в двух странах существуют различные социальные и политические системы, только путем уважения и признания различий взаимодействие между двумя странами может быть устойчивым.

https://ria.ru/20240302/finansisty-1930611360.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, ван и (политик)