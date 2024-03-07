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Глава МИД КНР заявил, что последствия конфликта с США будут невообразимы
Глава МИД КНР заявил, что последствия конфликта с США будут невообразимы - РИА Новости, 07.03.2024
Глава МИД КНР заявил, что последствия конфликта с США будут невообразимы
Мирное сосуществование является основой отношений США и Китая, последствия возникновения конфликта между двумя крупными державами невозможно представить, заявил РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T06:00
2024-03-07T06:00
2024-03-07T06:00
в мире
китай
сша
ван и (политик)
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Мирное сосуществование является основой отношений США и Китая, последствия возникновения конфликта между двумя крупными державами невозможно представить, заявил в четверг на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Ван И. "Мирное сосуществование - это основа. Если две крупные страны, такие как Китай и США, столкнутся друг с другом, последствия будут невообразимыми", - сказал дипломат. Ван И отметил, что в условиях, когда в двух странах существуют различные социальные и политические системы, только путем уважения и признания различий взаимодействие между двумя странами может быть устойчивым.
https://ria.ru/20240302/finansisty-1930611360.html
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в мире, китай, сша, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Ван И (политик)
Глава МИД КНР заявил, что последствия конфликта с США будут невообразимы
Ван И: последствия конфликта между США и КНР невозможно представить
ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Мирное сосуществование является основой отношений США и Китая, последствия возникновения конфликта между двумя крупными державами невозможно представить, заявил в четверг на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Ван И.
"Мирное сосуществование - это основа. Если две крупные страны, такие как Китай и США, столкнутся друг с другом, последствия будут невообразимыми", - сказал дипломат.
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Ван И отметил, что в условиях, когда в двух странах существуют различные социальные и политические системы, только путем уважения и признания различий взаимодействие между двумя странами может быть устойчивым.