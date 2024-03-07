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Глава МИД КНР заявил об ошибочном восприятии Китая со стороны США - РИА Новости, 07.03.2024
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05:57 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/kitay-1931620343.html
Глава МИД КНР заявил об ошибочном восприятии Китая со стороны США
Глава МИД КНР заявил об ошибочном восприятии Китая со стороны США - РИА Новости, 07.03.2024
Глава МИД КНР заявил об ошибочном восприятии Китая со стороны США
Вашингтон продолжает ошибочно воспринимать Китай, заявил в четверг на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Ван И. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T05:57
2024-03-07T05:57
в мире
китай
сша
ван и (политик)
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Вашингтон продолжает ошибочно воспринимать Китай, заявил в четверг на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Ван И. Глава МИД КНР отметил, что после встречи лидеров двух стран в Сан-Франциско был достигнут "некоторый прогресс в улучшении китайско-американских отношений", что, по словам дипломата, полностью соответствует желаниям и интересам двух стран и народов мира. "Но мы должны отметить, что ошибочное восприятие Китая со стороны США сохраняется",- сказал Ван И. По его словам, данные США обещания не выполняются на деле, при этом вводятся все более разнообразные меры по оказанию давления на Китай, а перечень односторонних санкций продолжает увеличиваться. "Мы призываем США признать общую тенденцию исторического развития, рассматривать развитие Китая объективно и рационально…", - сказал глава МИД КНР, добавив, что если США будут сосредоточены на цели подавить Китай, то они обязательно навредят себе в конечном итоге.
https://ria.ru/20240111/tramp-1920645969.html
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в мире, китай, сша, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Ван И (политик)
Глава МИД КНР заявил об ошибочном восприятии Китая со стороны США

Глава МИД КНР Ван И: США продолжают ошибочно воспринимать Китай

© AP Photo / Pool / Mark SchiefelbeinФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Pool / Mark Schiefelbein
Флаги США и Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Вашингтон продолжает ошибочно воспринимать Китай, заявил в четверг на ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Ван И.
Глава МИД КНР отметил, что после встречи лидеров двух стран в Сан-Франциско был достигнут "некоторый прогресс в улучшении китайско-американских отношений", что, по словам дипломата, полностью соответствует желаниям и интересам двух стран и народов мира.
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"Но мы должны отметить, что ошибочное восприятие Китая со стороны США сохраняется",- сказал Ван И.
По его словам, данные США обещания не выполняются на деле, при этом вводятся все более разнообразные меры по оказанию давления на Китай, а перечень односторонних санкций продолжает увеличиваться.
"Мы призываем США признать общую тенденцию исторического развития, рассматривать развитие Китая объективно и рационально…", - сказал глава МИД КНР, добавив, что если США будут сосредоточены на цели подавить Китай, то они обязательно навредят себе в конечном итоге.
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