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Глава МИД Китая назвал признаки устойчивого сотрудничества с Россией - РИА Новости, 07.03.2024
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05:55 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/kitay-1931620199.html
Глава МИД Китая назвал признаки устойчивого сотрудничества с Россией
Глава МИД Китая назвал признаки устойчивого сотрудничества с Россией - РИА Новости, 07.03.2024
Глава МИД Китая назвал признаки устойчивого сотрудничества с Россией
Газ из России в тысячах домов КНР, по российским улицам ездят китайские машины, это в полной мере отражает устойчивость и широкие перспективы сотрудничества,... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T05:55
2024-03-07T05:55
китай
россия
пекин
ван и (политик)
всекитайское собрание народных представителей
в мире
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Газ из России в тысячах домов КНР, по российским улицам ездят китайские машины, это в полной мере отражает устойчивость и широкие перспективы сотрудничества, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И. "В прошлом году объем двусторонней торговли достиг рекордного уровня в 240 миллиардов долларов, достигнув установленного целевого показателя в 200 миллиардов долларов раньше запланированного срока", - сказал Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР). Он отметил, что "российский природный газ поступает в тысячи домохозяйств Китая, а по улицам России ездят китайские автомобили, это в полной мере отражает сильную устойчивость и широкие перспективы взаимовыгодного сотрудничества двух стран". Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта.
https://ria.ru/20240307/kitay-1931619526.html
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китай, россия, пекин, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей, в мире
Китай, Россия, Пекин, Ван И (политик), Всекитайское собрание народных представителей, В мире
Глава МИД Китая назвал признаки устойчивого сотрудничества с Россией

Ван И: газ из России и авто из КНР отражают устойчивое сотрудничество двух стран

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги КНР и России. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Газ из России в тысячах домов КНР, по российским улицам ездят китайские машины, это в полной мере отражает устойчивость и широкие перспективы сотрудничества, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И.
"В прошлом году объем двусторонней торговли достиг рекордного уровня в 240 миллиардов долларов, достигнув установленного целевого показателя в 200 миллиардов долларов раньше запланированного срока", - сказал Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР).
Государственные флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Глава МИД КНР рассказал о принципах сотрудничества Китая и России
Вчера, 05:41
Он отметил, что "российский природный газ поступает в тысячи домохозяйств Китая, а по улицам России ездят китайские автомобили, это в полной мере отражает сильную устойчивость и широкие перспективы взаимовыгодного сотрудничества двух стран".
Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта.
Международный аэропорт Пекина - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
Россия представит в Китае культурную программу
9 февраля, 19:41
 
КитайРоссияПекинВан И (политик)Всекитайское собрание народных представителейВ мире
 
 
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