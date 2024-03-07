https://ria.ru/20240307/kitay-1931620199.html

Глава МИД Китая назвал признаки устойчивого сотрудничества с Россией

Глава МИД Китая назвал признаки устойчивого сотрудничества с Россией - РИА Новости, 07.03.2024

Глава МИД Китая назвал признаки устойчивого сотрудничества с Россией

Газ из России в тысячах домов КНР, по российским улицам ездят китайские машины, это в полной мере отражает устойчивость и широкие перспективы сотрудничества,... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T05:55

2024-03-07T05:55

2024-03-07T05:55

китай

россия

пекин

ван и (политик)

всекитайское собрание народных представителей

в мире

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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Газ из России в тысячах домов КНР, по российским улицам ездят китайские машины, это в полной мере отражает устойчивость и широкие перспективы сотрудничества, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И. "В прошлом году объем двусторонней торговли достиг рекордного уровня в 240 миллиардов долларов, достигнув установленного целевого показателя в 200 миллиардов долларов раньше запланированного срока", - сказал Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР). Он отметил, что "российский природный газ поступает в тысячи домохозяйств Китая, а по улицам России ездят китайские автомобили, это в полной мере отражает сильную устойчивость и широкие перспективы взаимовыгодного сотрудничества двух стран". Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта.

https://ria.ru/20240307/kitay-1931619526.html

https://ria.ru/20240209/programma-1926496456.html

китай

россия

пекин

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китай, россия, пекин, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей, в мире