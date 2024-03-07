https://ria.ru/20240307/kitay-1931619910.html

Ван И рассказал о роли Китая и России в обеспечении глобальной безопасности

Ван И рассказал о роли Китая и России в обеспечении глобальной безопасности - РИА Новости, 07.03.2024

Ван И рассказал о роли Китая и России в обеспечении глобальной безопасности

Россия и Китай будут укреплять международное сотрудничество, обеспечивать региональную и глобальную безопасность и стабильность, заявил на пресс-конференции в... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T05:50

2024-03-07T05:50

2024-03-07T05:50

в мире

китай

россия

пекин

ван и (политик)

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Россия и Китай будут укреплять международное сотрудничество, обеспечивать региональную и глобальную безопасность и стабильность, заявил на пресс-конференции в четверг министр иностранных дел Китая Ван И. "Наши обе стороны будут укреплять международное многостороннее сотрудничество... защищать систему международных отношений с центральной ролью ООН, а также обеспечивать региональную и глобальную безопасность и стабильность", - заявил Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР). Вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине во вторник, она продлится до 11 марта.

https://ria.ru/20240223/kitay-1929102746.html

китай

россия

пекин

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в мире, китай, россия, пекин, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей