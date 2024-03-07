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Глава МИД КНР рассказал о принципах сотрудничества Китая и России
Глава МИД КНР рассказал о принципах сотрудничества Китая и России - РИА Новости, 07.03.2024
Глава МИД КНР рассказал о принципах сотрудничества Китая и России
Китай и Россия углубляют сотрудничество, полагаясь на принципы неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, заявил на пресс-конференции в четверг... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T05:41
2024-03-07T05:41
2024-03-07T05:41
в мире
китай
россия
ван и (политик)
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Китай и Россия углубляют сотрудничество, полагаясь на принципы неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, заявил на пресс-конференции в четверг глава МИД КНР Ван И. "(Россия и Китай - ред.) крепко придерживаются добрососедства, углубляют всестороннее стратегическое сотрудничество, полагаясь на принципы неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон", - сказал Ван И.
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в мире, китай, россия, ван и (политик)
В мире, Китай, Россия, Ван И (политик)
Глава МИД КНР рассказал о принципах сотрудничества Китая и России
Ван И: КНР и Россия укрепляют сотрудничество, соблюдая принципы неконфронтации
ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Китай и Россия углубляют сотрудничество, полагаясь на принципы неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, заявил на пресс-конференции в четверг глава МИД КНР Ван И.
"(Россия и Китай - ред.) крепко придерживаются добрососедства, углубляют всестороннее стратегическое сотрудничество, полагаясь на принципы неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон", - сказал Ван И.
Россия и Китай создали новый образец отношений крупных стран, заявил Ван И