https://ria.ru/20240307/kitay-1931619526.html

Глава МИД КНР рассказал о принципах сотрудничества Китая и России

Глава МИД КНР рассказал о принципах сотрудничества Китая и России - РИА Новости, 07.03.2024

Глава МИД КНР рассказал о принципах сотрудничества Китая и России

Китай и Россия углубляют сотрудничество, полагаясь на принципы неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, заявил на пресс-конференции в четверг... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T05:41

2024-03-07T05:41

2024-03-07T05:41

в мире

китай

россия

ван и (политик)

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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Китай и Россия углубляют сотрудничество, полагаясь на принципы неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, заявил на пресс-конференции в четверг глава МИД КНР Ван И. "(Россия и Китай - ред.) крепко придерживаются добрососедства, углубляют всестороннее стратегическое сотрудничество, полагаясь на принципы неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон", - сказал Ван И.

https://ria.ru/20240307/otnosheniya-1931619153.html

китай

россия

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в мире, китай, россия, ван и (политик)