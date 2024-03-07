https://ria.ru/20240307/kirienko-1931735914.html

Участники ВФМ поняли, за что сражается Россия, заявил Кириенко

Участники ВФМ поняли, за что сражается Россия, заявил Кириенко - РИА Новости, 07.03.2024

Участники ВФМ поняли, за что сражается Россия, заявил Кириенко

Участники Всемирного фестиваля молодежи поняли, что Россия сражается за право каждого народа на свой собственный суверенитет, на свой собственный выбор, заявил... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T15:02

2024-03-07T15:02

2024-03-07T15:02

специальная военная операция на украине

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

сергей кириенко

владимир путин

россия

донбасс

в мире

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 7 мар - РИА Новости. Участники Всемирного фестиваля молодежи поняли, что Россия сражается за право каждого народа на свой собственный суверенитет, на свой собственный выбор, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "На мой взгляд, очень важные вещи звучали вчера на встрече президента… Когда встал один из представителей студенческих ассоциаций африканского континента, который сказал: знаете, теперь мы понимаем, что вы воюете сегодня не только за свой суверенитет, вы воюете за нас... Они поняли, что происходит, почему это происходит, они поняли, что Россия сражается не только за себя, а сражается вообще за право каждого народа на свой собственный суверенитет, на свой собственный выбор и за право людей Донбасса на свой собственный выбор. И за право каждого человека в мире", - сказал Кириенко на пресс-конференции по итогам ВФМ-2024. Он также отметил, что в пространстве фестиваля была полная свобода, каждый мог сам выбирать, куда хочет пойти и о чем поговорить, ни одна дискуссия никому ничего не навязывала. "Уверен, что каждый из них (участников - ред.) сформировал свое собственное впечатление, разговаривая со сверстниками, вступая в дискуссии. Это самое ценное. Что бы мы им про себя ни рассказывали, это все равно то, что называется, наша рекламная пауза. А вот то, что они сами сформировали про Россию свое впечатление, его никто не свернет. У них это сформировано как личное впечатление, подкрепляется друзьями, знакомыми, с которыми они здесь сдружились", - добавил Кириенко. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), сергей кириенко, владимир путин, россия, донбасс, в мире, всемирный фестиваль молодежи — 2024