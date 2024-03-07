https://ria.ru/20240307/kirienko-1931731416.html

Кириенко: 90 процентов россиян считают свою страну интересной для молодежи

Кириенко: 90 процентов россиян считают свою страну интересной для молодежи - РИА Новости, 07.03.2024

Кириенко: 90 процентов россиян считают свою страну интересной для молодежи

Несмотря на негативное отношение некоторых стран, 90% россиян считают, что Россия интересна молодежи мира, рассказал первый заместитель руководителя... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:51

2024-03-07T14:51

2024-03-07T14:51

общество

россия

сергей кириенко

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 7 мар - РИА Новости. Несмотря на негативное отношение некоторых стран, 90% россиян считают, что Россия интересна молодежи мира, рассказал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Несмотря на негативное отношение к России со стороны руководства некоторых стран, попыток давления на нашу страну, молодым людям со всего мира Россия интересна, привлекательна, так считают 90% опрошенных жителей России и молодежи, по возрастам примерно одинаковая картинка", - сказал Кириенко на пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

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общество, россия, сергей кириенко, владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024