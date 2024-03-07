https://ria.ru/20240307/kirienko-1931720090.html

Кириенко высказался о возможности проведения нового фестиваля молодежи

Кириенко высказался о возможности проведения нового фестиваля молодежи - РИА Новости, 07.03.2024

Кириенко высказался о возможности проведения нового фестиваля молодежи

Президент России Владимир Путин подумает над тем, чтобы Всемирные фестивали молодежи проводились регулярно, сообщил первый заместитель руководителя... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:15

2024-03-07T14:15

2024-03-07T14:15

россия

владимир путин

сергей кириенко

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

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СИРИУС, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подумает над тем, чтобы Всемирные фестивали молодежи проводились регулярно, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Планов не было. Но вчера одна из участниц вечерней встречи президенту задала вопрос от имени иностранных делегаций, что так здорово получается, хорошо бы делать такие фестивали регулярными. Президент сказал, что он над этим подумает. Поэтому ждем решений президента", - ответил Кириенко на вопрос о том, планируется ли проведение следующего Всемирного фестиваля молодежи. Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступала Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

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россия, владимир путин, сергей кириенко, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество