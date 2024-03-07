Кириенко высказался о возможности проведения нового фестиваля молодежи

Кириенко: будем ждать решения президента о проведении следующего ВФМ
В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.
В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.
Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".
Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".
Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.
Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.
Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.
Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.
Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.
Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.
Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.
Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.
Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!"
Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!"
После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.
После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.
Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.
Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.
Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".
Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".
Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.
Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.
В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на разных языках мира.
В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на разных языках мира.
Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.
Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.
Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.
Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.
Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".
Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".
В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит им лучше понимать друг друга.
В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит им лучше понимать друг друга.
В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.
Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".
Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.
Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.
Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.
Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.
Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!"
После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.
Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.
Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".
Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.
В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на разных языках мира.
Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.
Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.
Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".
В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит им лучше понимать друг друга.