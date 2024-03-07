https://ria.ru/20240307/kazakhstan-1931656261.html

В Казахстане посчитали, сколько Байденов и Путиных живут в стране

В Казахстане посчитали, сколько Байденов и Путиных живут в стране - РИА Новости, 07.03.2024

В Казахстане посчитали, сколько Байденов и Путиных живут в стране

Казахстанцы носят имена иностранных политических деятелей — среди граждан постсоветской республики есть один Путин, Трамп и восемь Байденов, сообщает... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T11:16

2024-03-07T11:16

2024-03-07T11:41

в мире

казахстан

владимир путин

джо байден

дональд трамп

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АЛМА-АТА, 7 мар — РИА Новости. Казахстанцы носят имена иностранных политических деятелей — среди граждан постсоветской республики есть один Путин, Трамп и восемь Байденов, сообщает мониторинговый проект ranking.kz. "Политические личности традиционно вдохновляют родителей на имена для их чад. Так, в республике живет один человек с именем Путин, один — (по имени. — Прим. ред.) Трамп, восемь граждан с именем Байден и двенадцать тезок президента Казахстана — Касым-Жомартов", — говорится в сообщении . Кроме того, в Казахстане проживает немало людей, чьи имена cовпадают с названиями городов: 24 человека носят имя Астана, 20 — Алматы и 27 — Семей. Так в Казахстане называется бывший Семипалатинск, город на востоке страны.

https://ria.ru/20240216/imya-1927734249.html

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в мире, казахстан, владимир путин, джо байден, дональд трамп