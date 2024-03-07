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Ликвидированные в Карабулаке бандиты были салафитами, заявил полпред в СКФО - РИА Новости, 07.03.2024
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14:24 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/karabulak-1931722255.html
Ликвидированные в Карабулаке бандиты были салафитами, заявил полпред в СКФО
Ликвидированные в Карабулаке бандиты были салафитами, заявил полпред в СКФО - РИА Новости, 07.03.2024
Ликвидированные в Карабулаке бандиты были салафитами, заявил полпред в СКФО
Ликвидированные в городе Карабулак в Ингушетии бандиты были причастны к салафитскому движению и дислоцирующейся в Турции деструктивной организации, сообщил... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:24
2024-03-07T14:24
россия
турция
юрий чайка
северо-кавказский федеральный округ
происшествия
республика ингушетия
спецоперация в ингушском карабулаке
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МАГАС, 7 мар – РИА Новости. Ликвидированные в городе Карабулак в Ингушетии бандиты были причастны к салафитскому движению и дислоцирующейся в Турции деструктивной организации, сообщил полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. "Как пример можно привести проведение КТО на территории Ингушетии 2 и 3 марта текущего года по ликвидации банды салафитов, которые позиционировали себя как участники так называемой Ингушской освободительной армии, о создании которой было объявлено деструктивной неправительственной организацией "Комитет ингушской независимости"*, дислоцирующийся в Турции", - сказал он на совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности в регионе под руководством секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Николая Патрушева. Чайка сообщил о распространении радикальных идеологий в Северо-Кавказском федеральном округе на фоне внешнеполитической ситуации. "На фоне сложной геополитической ситуации, на фоне палестино-израильского конфликта поступает информация о развитии негативных тенденций, связанных с распространением на территории округа радикальных идеологий - так называемых салафизма и ваххабизма, которые впоследствии остаются основной вербовочной базой для международных террористических и экстремистских организаций", - пояснил он. В субботу на территории города Карабулак в Ингушетии был введен режим контртеррористической операции. В одном из многоквартирных домов спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов, намеревавшихся совершить резонансные преступления террористической направленности. В воскресенье НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ** и были причастны к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.* Организация, выполняющая функции иностранного агента** Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240304/karabulak-1931031040.html
https://ria.ru/20240303/kto-1930816487.html
россия
турция
северо-кавказский федеральный округ
республика ингушетия
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4.7
96
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7 495 645-6601
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Кадры контртеррористической операции в Карабулаке
НАК показал кадры, как проходила контртеррористическая операция в ингушском Карабулаке.
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россия, турция, юрий чайка, северо-кавказский федеральный округ, происшествия, республика ингушетия, спецоперация в ингушском карабулаке
Россия, Турция, Юрий Чайка, Северо-Кавказский Федеральный округ, Происшествия, Республика Ингушетия, Спецоперация в ингушском Карабулаке
Ликвидированные в Карабулаке бандиты были салафитами, заявил полпред в СКФО

Чайка: ликвидированные в Карабулаке боевики принадлежали к банде салафитов

Читать ria.ru в
МАГАС, 7 мар – РИА Новости. Ликвидированные в городе Карабулак в Ингушетии бандиты были причастны к салафитскому движению и дислоцирующейся в Турции деструктивной организации, сообщил полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
"Как пример можно привести проведение КТО на территории Ингушетии 2 и 3 марта текущего года по ликвидации банды салафитов, которые позиционировали себя как участники так называемой Ингушской освободительной армии, о создании которой было объявлено деструктивной неправительственной организацией "Комитет ингушской независимости"*, дислоцирующийся в Турции", - сказал он на совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности в регионе под руководством секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Николая Патрушева.
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Чайка сообщил о распространении радикальных идеологий в Северо-Кавказском федеральном округе на фоне внешнеполитической ситуации.
"На фоне сложной геополитической ситуации, на фоне палестино-израильского конфликта поступает информация о развитии негативных тенденций, связанных с распространением на территории округа радикальных идеологий - так называемых салафизма и ваххабизма, которые впоследствии остаются основной вербовочной базой для международных террористических и экстремистских организаций", - пояснил он.
В субботу на территории города Карабулак в Ингушетии был введен режим контртеррористической операции. В одном из многоквартирных домов спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов, намеревавшихся совершить резонансные преступления террористической направленности. В воскресенье НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ** и были причастны к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента
** Запрещенная в России террористическая организация
Кадры НАК с места спецоперации в Карабулаке
В НАК сообщили подробности операции в Карабулаке
3 марта, 12:01
 
РоссияТурцияЮрий ЧайкаСеверо-Кавказский Федеральный округПроисшествияРеспублика ИнгушетияСпецоперация в ингушском Карабулаке
 
 
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