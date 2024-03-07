Ликвидированные в Карабулаке бандиты были салафитами, заявил полпред в СКФО
Чайка: ликвидированные в Карабулаке боевики принадлежали к банде салафитов
МАГАС, 7 мар – РИА Новости. Ликвидированные в городе Карабулак в Ингушетии бандиты были причастны к салафитскому движению и дислоцирующейся в Турции деструктивной организации, сообщил полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка.
"Как пример можно привести проведение КТО на территории Ингушетии 2 и 3 марта текущего года по ликвидации банды салафитов, которые позиционировали себя как участники так называемой Ингушской освободительной армии, о создании которой было объявлено деструктивной неправительственной организацией "Комитет ингушской независимости"*, дислоцирующийся в Турции", - сказал он на совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности в регионе под руководством секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Николая Патрушева.
Чайка сообщил о распространении радикальных идеологий в Северо-Кавказском федеральном округе на фоне внешнеполитической ситуации.
"На фоне сложной геополитической ситуации, на фоне палестино-израильского конфликта поступает информация о развитии негативных тенденций, связанных с распространением на территории округа радикальных идеологий - так называемых салафизма и ваххабизма, которые впоследствии остаются основной вербовочной базой для международных террористических и экстремистских организаций", - пояснил он.
В субботу на территории города Карабулак в Ингушетии был введен режим контртеррористической операции. В одном из многоквартирных домов спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов, намеревавшихся совершить резонансные преступления террористической направленности. В воскресенье НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ** и были причастны к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.
* Организация, выполняющая функции иностранного агента
** Запрещенная в России террористическая организация