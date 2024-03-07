https://ria.ru/20240307/karabulak-1931722255.html

Ликвидированные в Карабулаке бандиты были салафитами, заявил полпред в СКФО

Ликвидированные в Карабулаке бандиты были салафитами, заявил полпред в СКФО - РИА Новости, 07.03.2024

Ликвидированные в Карабулаке бандиты были салафитами, заявил полпред в СКФО

Ликвидированные в городе Карабулак в Ингушетии бандиты были причастны к салафитскому движению и дислоцирующейся в Турции деструктивной организации, сообщил... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:24

2024-03-07T14:24

2024-03-07T14:24

россия

турция

юрий чайка

северо-кавказский федеральный округ

происшествия

республика ингушетия

спецоперация в ингушском карабулаке

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МАГАС, 7 мар – РИА Новости. Ликвидированные в городе Карабулак в Ингушетии бандиты были причастны к салафитскому движению и дислоцирующейся в Турции деструктивной организации, сообщил полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка. "Как пример можно привести проведение КТО на территории Ингушетии 2 и 3 марта текущего года по ликвидации банды салафитов, которые позиционировали себя как участники так называемой Ингушской освободительной армии, о создании которой было объявлено деструктивной неправительственной организацией "Комитет ингушской независимости"*, дислоцирующийся в Турции", - сказал он на совещании по вопросам обеспечения нацбезопасности в регионе под руководством секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Николая Патрушева. Чайка сообщил о распространении радикальных идеологий в Северо-Кавказском федеральном округе на фоне внешнеполитической ситуации. "На фоне сложной геополитической ситуации, на фоне палестино-израильского конфликта поступает информация о развитии негативных тенденций, связанных с распространением на территории округа радикальных идеологий - так называемых салафизма и ваххабизма, которые впоследствии остаются основной вербовочной базой для международных террористических и экстремистских организаций", - пояснил он. В субботу на территории города Карабулак в Ингушетии был введен режим контртеррористической операции. В одном из многоквартирных домов спецназ ФСБ заблокировал группу бандитов, намеревавшихся совершить резонансные преступления террористической направленности. В воскресенье НАК сообщил о нейтрализации шести боевиков. По имеющимся данным, они являлись приверженцами международной террористической организации ИГИЛ** и были причастны к нападению на пост ДПС и убийству трех сотрудников полиции в марте 2023 года. Трое бандитов, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске.* Организация, выполняющая функции иностранного агента** Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240304/karabulak-1931031040.html

https://ria.ru/20240303/kto-1930816487.html

россия

турция

северо-кавказский федеральный округ

республика ингушетия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры контртеррористической операции в Карабулаке НАК показал кадры, как проходила контртеррористическая операция в ингушском Карабулаке. 2024-03-07T14:24 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, турция, юрий чайка, северо-кавказский федеральный округ, происшествия, республика ингушетия, спецоперация в ингушском карабулаке