В Испании протестующие фермеры пытаются прорваться в региональный парламент
Десятки протестующих испанских фермеров пытаются прорваться в парламент Наварры
© SER NavarraФермеры попытались прорваться в здание парламента в столице автономного сообщества Наварры Памплоне
© SER Navarra
Фермеры попытались прорваться в здание парламента в столице автономного сообщества Наварры Памплоне
МАДРИД, 7 мар - РИА Новости. Несколько десятков испанских фермеров попытались прорваться в здание парламента в столице автономного сообщества Наварры Памплоне в рамках акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, сообщает в четверг газета El Pais.
По информации издания, полиция остановила протестующих, но несколько человек попытались проскользнуть мимо представителей правоохранительных органов, чтобы попасть в зал, где проходило обсуждение законопроекта о бюджете на 2024 год. На входе, где столпились демонстранты, выкрикивающие "мерзавцы, воры", и полицейские, возникла напряженная обстановка. Последним пришлось применить дубинки, для того, чтобы закрыть двери парламента и не пустить фермеров внутрь.
Когда ситуация успокоилась, один из демонстрантов обратился к собравшимся и извинился как перед силами общественного порядка, так и перед учреждением за попытку войти в здание без разрешения. Однако не все аграрии признали необходимость этих извинений.
Это не единственная акция протеста фермеров, запланированная на четверг. По меньшей мере пятьдесят тракторов направились к границе с Францией по трассе N-121-A, чтобы поддержать акцию протеста, организованную французскими фермерами.
Испанские фермеры на тракторах с 6 февраля блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики.
Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании.
По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали заморозить переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле.
В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.