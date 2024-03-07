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В Испании протестующие фермеры пытаются прорваться в региональный парламент - РИА Новости, 07.03.2024
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16:38 07.03.2024 (обновлено: 16:53 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/ispaniya-1931773367.html
В Испании протестующие фермеры пытаются прорваться в региональный парламент
В Испании протестующие фермеры пытаются прорваться в региональный парламент - РИА Новости, 07.03.2024
В Испании протестующие фермеры пытаются прорваться в региональный парламент
Несколько десятков испанских фермеров попытались прорваться в здание парламента в столице автономного сообщества Наварры Памплоне в рамках акции протеста против РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:38
2024-03-07T16:53
в мире
испания
евросоюз
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МАДРИД, 7 мар - РИА Новости. Несколько десятков испанских фермеров попытались прорваться в здание парламента в столице автономного сообщества Наварры Памплоне в рамках акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, сообщает в четверг газета El Pais. По информации издания, полиция остановила протестующих, но несколько человек попытались проскользнуть мимо представителей правоохранительных органов, чтобы попасть в зал, где проходило обсуждение законопроекта о бюджете на 2024 год. На входе, где столпились демонстранты, выкрикивающие "мерзавцы, воры", и полицейские, возникла напряженная обстановка. Последним пришлось применить дубинки, для того, чтобы закрыть двери парламента и не пустить фермеров внутрь. Когда ситуация успокоилась, один из демонстрантов обратился к собравшимся и извинился как перед силами общественного порядка, так и перед учреждением за попытку войти в здание без разрешения. Однако не все аграрии признали необходимость этих извинений. Это не единственная акция протеста фермеров, запланированная на четверг. По меньшей мере пятьдесят тракторов направились к границе с Францией по трассе N-121-A, чтобы поддержать акцию протеста, организованную французскими фермерами. Испанские фермеры на тракторах с 6 февраля блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики. Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании. По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали заморозить переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле. В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
https://ria.ru/20240307/protesty-1931637802.html
https://ria.ru/20240306/protest-1931517280.html
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в мире, испания, евросоюз
В мире, Испания, Евросоюз
В Испании протестующие фермеры пытаются прорваться в региональный парламент

Десятки протестующих испанских фермеров пытаются прорваться в парламент Наварры

© SER NavarraФермеры попытались прорваться в здание парламента в столице автономного сообщества Наварры Памплоне
Фермеры попытались прорваться в здание парламента в столице автономного сообщества Наварры Памплоне
© SER Navarra
Фермеры попытались прорваться в здание парламента в столице автономного сообщества Наварры Памплоне
Читать ria.ru в
МАДРИД, 7 мар - РИА Новости. Несколько десятков испанских фермеров попытались прорваться в здание парламента в столице автономного сообщества Наварры Памплоне в рамках акции протеста против кризисной ситуации в европейском сельскохозяйственном секторе, сообщает в четверг газета El Pais.
По информации издания, полиция остановила протестующих, но несколько человек попытались проскользнуть мимо представителей правоохранительных органов, чтобы попасть в зал, где проходило обсуждение законопроекта о бюджете на 2024 год. На входе, где столпились демонстранты, выкрикивающие "мерзавцы, воры", и полицейские, возникла напряженная обстановка. Последним пришлось применить дубинки, для того, чтобы закрыть двери парламента и не пустить фермеров внутрь.
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Когда ситуация успокоилась, один из демонстрантов обратился к собравшимся и извинился как перед силами общественного порядка, так и перед учреждением за попытку войти в здание без разрешения. Однако не все аграрии признали необходимость этих извинений.
Это не единственная акция протеста фермеров, запланированная на четверг. По меньшей мере пятьдесят тракторов направились к границе с Францией по трассе N-121-A, чтобы поддержать акцию протеста, организованную французскими фермерами.
Испанские фермеры на тракторах с 6 февраля блокируют дороги по всей стране. Протестующие требуют выделения больших средств на борьбу с засухой, улучшения условий труда, установления справедливых цен на свою продукцию, сохранения налоговых скидок на сельскохозяйственное дизельное топливо и модификацию европейской сельскохозяйственной политики.
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Ранее три основных сельскохозяйственных профсоюза Испании заявили, что они присоединятся к растущему числу акций протеста, проходящих во многих европейских странах из-за кризисной ситуации в сельхозсекторе. Фермеры считают, что им приходится бороться с дерегулированным рынком, который импортирует сельскохозяйственную продукцию из третьих стран по низким ценам, что оказывает негативное влияние на сбыт продукции, производимой как в ЕС, так и в Испании.
По словам фермеров, ЕС продолжает заключать все новые соглашения о свободной торговле с третьими странами, которые усугубляют проблемы фермеров и животноводов по всему ЕС. В связи с этим профсоюзы потребовали заморозить переговоры по соглашениям с Меркосур, Новой Зеландией, Чили, Кенией, Мексикой, Индией и Австралией. Кроме того, испанские фермеры требуют от Мадрида вместе с Европейской комиссией усилить контроль на границе с Марокко, чтобы импорт марокканской сельскохозяйственной продукции соответствовал внутренним нормам ЕС и тарифным нормам, установленным в соглашении о свободной торговле.
В последние недели в странах Евросоюза нарастают протесты фермеров, которые требуют поменять общеевропейскую аграрную политику, снять с них многочисленные ограничения, в том числе экологические, и остановить бесконтрольный импорт дешевой иностранной продукции. Разные профсоюзные объединения утверждают, что в ЕС работа фермеров практически перестала приносить прибыль из-за политики Еврокомиссии и стран-членов союза.
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