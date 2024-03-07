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Иноагенты за рубежом смогут проголосовать на выборах президента - РИА Новости, 07.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
16:20 07.03.2024 (обновлено: 16:21 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/inoagenty-1931768370.html
Иноагенты за рубежом смогут проголосовать на выборах президента
Иноагенты за рубежом смогут проголосовать на выборах президента - РИА Новости, 07.03.2024
Иноагенты за рубежом смогут проголосовать на выборах президента
Граждане России, имеющие статус иноагентов и проживающие за рубежом, смогут проголосовать на выборах президента на общих основаниях, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:20
2024-03-07T16:21
выборы президента россии — 2024
политика
россия
николай харитонов
владислав даванков
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Граждане России, имеющие статус иноагентов и проживающие за рубежом, смогут проголосовать на выборах президента на общих основаниях, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович. "Каких-либо препятствий для граждан, имеющих особый статус, в частности, статус иноагента, нет. Они могут голосовать на избирательных участках на общих основаниях, подтвердив наличие гражданства России и предъявив свой общегражданский заграничный паспорт", - сказал дипломат. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика, россия, николай харитонов, владислав даванков, совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Николай Харитонов, Владислав Даванков, Совет Федерации РФ
Иноагенты за рубежом смогут проголосовать на выборах президента

Иноагенты за рубежом смогут проголосовать на выборах на общих основаниях

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСимволика предстоящих выборов президента РФ в Центральной избирательной комиссии РФ
Символика предстоящих выборов президента РФ в Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Символика предстоящих выборов президента РФ в Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Граждане России, имеющие статус иноагентов и проживающие за рубежом, смогут проголосовать на выборах президента на общих основаниях, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
"Каких-либо препятствий для граждан, имеющих особый статус, в частности, статус иноагента, нет. Они могут голосовать на избирательных участках на общих основаниях, подтвердив наличие гражданства России и предъявив свой общегражданский заграничный паспорт", - сказал дипломат.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияНиколай ХаритоновВладислав ДаванковСовет Федерации РФ
 
 
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