https://ria.ru/20240307/gutsul-1931763435.html
Власти Молдавии готовят арест главы Гагаузии, сообщил Шор
Власти Молдавии готовят арест главы Гагаузии, сообщил Шор - РИА Новости, 07.03.2024
Власти Молдавии готовят арест главы Гагаузии, сообщил Шор
Кишинев готовит арест главы Гагаузии Евгении Гуцул сразу после ее возвращения из России, заявил молдавский оппозиционер Илан Шор в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:04
2024-03-07T16:04
2024-03-07T18:14
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Кишинев готовит арест главы Гагаузии Евгении Гуцул сразу после ее возвращения из России, заявил молдавский оппозиционер Илан Шор в эфире телеканала "Россия 24"."Мы имеем инсайдерскую информацию, что они готовят арест Евгении Гуцул прямо в аэропорту", — сказал политик.Он подчеркнул, что, несмотря на это, Гуцул готова биться за интересы населения Гагаузской автономии до конца.Сейчас Гуцул находится с рабочим визитом в России. Она встретилась с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, с руководством регионов, с которыми у Гагаузии действуют соглашения о партнерстве, побывала на Всемирном фестивале молодежи и обсудила политическую ситуацию в Молдавии с президентом Владимиром Путиным.Накануне исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян сообщил о скорой передаче в суд материалов уголовного дела против Гуцул. Эти слова прозвучали в интервью Jurnal TV сразу после того, как ведущий сообщил, что глава Гагаузии рассказала в Telegram о встрече с Путиным.Сама Гуцул заявила, что для нее не имеет особого значения, возбудят ли против нее уголовное дело. По ее словам, она продвигает интересы гагаузского народа, который на референдуме высказался за укрепление связей с Москвой.Ситуация в автономииВесной прошлого года Гуцул одержала победу на выборах главы Гагаузии, на которых была кандидатом от партии "Шор". В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство республики.С тех пор Кишинев начал оказывать экономическое давление на регион. Так, в октябре парламент Молдавии одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", согласно которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузии предполагалось производить не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента Молдавии и законодательного собрания автономии Сергей Чимпоеш тогда заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете Гагаузии.Накануне Конституционный суд отменил эти поправки, признав их незаконными.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия, гагаузия
В мире, Молдавия, Гагаузия
Власти Молдавии готовят арест главы Гагаузии, сообщил Шор
Шор: власти Молдавии готовят арест главы Гагаузии Гуцул по возвращении из Сочи
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Кишинев готовит арест главы Гагаузии Евгении Гуцул сразу после ее возвращения из России, заявил молдавский оппозиционер Илан Шор в эфире телеканала "Россия 24
".
"Мы имеем инсайдерскую информацию, что они готовят арест Евгении Гуцул прямо в аэропорту", — сказал политик.
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Он подчеркнул, что, несмотря на это, Гуцул готова биться за интересы населения Гагаузской автономии до конца.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Сейчас Гуцул находится с рабочим визитом в России. Она встретилась с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, с руководством регионов, с которыми у Гагаузии действуют соглашения о партнерстве, побывала на Всемирном фестивале молодежи и обсудила политическую ситуацию в Молдавии с президентом Владимиром Путиным.
Накануне исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян сообщил о скорой передаче в суд материалов уголовного дела против Гуцул. Эти слова прозвучали в интервью Jurnal TV сразу после того, как ведущий сообщил, что глава Гагаузии рассказала в Telegram о встрече с Путиным.
Сама Гуцул заявила, что для нее не имеет особого значения, возбудят ли против нее уголовное дело. По ее словам, она продвигает интересы гагаузского народа, который на референдуме высказался за укрепление связей с Москвой.
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Весной прошлого года Гуцул одержала победу на выборах главы Гагаузии, на которых была кандидатом от партии "Шор". В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Майя Санду
до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство республики.
С тех пор Кишинев начал оказывать экономическое давление на регион. Так, в октябре парламент Молдавии одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", согласно которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузии предполагалось производить не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента Молдавии и законодательного собрания автономии Сергей Чимпоеш тогда заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете Гагаузии.
Накануне Конституционный суд отменил эти поправки, признав их незаконными.
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