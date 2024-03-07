https://ria.ru/20240307/gutsul-1931719110.html
Глава Гагаузии Гуцул вернется в Молдавию после визита в Россию
Глава Гагаузии Гуцул вернется в Молдавию после визита в Россию - РИА Новости, 07.03.2024
Глава Гагаузии Гуцул вернется в Молдавию после визита в Россию
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул вернется на родину, несмотря на давление со стороны центральных властей, об этом она сообщила в... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:12
2024-03-07T14:12
2024-03-07T15:24
гагаузия
молдавия
россия
евгения гуцул
совет федерации рф
валентина матвиенко
таможенный союз
владимир путин
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КИШИНЕВ, 7 мар — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул вернется на родину, несмотря на давление со стороны центральных властей, об этом она сообщила в Telegram-канале."Я вернусь в Молдову, в Гагаузию, потому что быть с моим народом — это и есть мой долг. Это моя работа. Точно такая же работа, как встречаться с нашими партнерами в России, Турции, других странах и регионах мира, с которыми у Молдовы налажено дипломатическое, торговое и культурное сотрудничество", — написала политик.Гуцул назвала поездку в Россию насыщенной и продуктивной, отметив, что в кое-кому в Кишиневе это снова не дает покоя."В этом нет ничего удивительного, когда центральная власть ничего не способна сделать, она всячески мешает тем, кто работает и показывает результат. Уголовное дело, суд, разговоры о том, чтобы меня не впустить в Молдову или арестовать прямо в аэропорту, — попытки нас с вами запугать, но ничего у них не получится", — сказала она.По прибытии в Кишинев глава Гагаузии планирует выступить на брифинге.Накануне исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян заявил в интервью телеканалу Jurnal TV о скорой передаче в суд материалов уголовного дела против Гуцул. Эти слова прозвучали сразу после того, как ведущий эфира сообщил, что гагаузский лидер разместила в Telegram-канале публикацию о встрече с Путиным.Сама глава автономии отмечала, что для нее нет особого значения, заведут ли на нее дело за визит в Россию. По ее словам, она продвигает интересы гагаузского народа, который на референдумах 2 февраля 2014 высказался за укрепление связей с Москвой.Ситуация в автономииВесной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.С тех пор Кишинев начал оказывать экономическое давление на регион. Так, в октябре парламент Молдавии одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", согласно которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузии планировали производить не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания автономии Сергей Чимпоеш тогда заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете Гагаузии.Накануне Конституционный суд страны все же отменил эти поправки, признав их незаконными.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гагаузия, молдавия, россия, евгения гуцул, совет федерации рф, валентина матвиенко, таможенный союз, владимир путин, майя санду
Гагаузия, Молдавия, Россия, Евгения Гуцул, Совет Федерации РФ, Валентина Матвиенко, Таможенный союз, Владимир Путин, Майя Санду
Глава Гагаузии Гуцул вернется в Молдавию после визита в Россию
Гуцул после визита в Россию вернется в Молдавию, несмотря на давление Кишинева
КИШИНЕВ, 7 мар — РИА Новости.
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул вернется на родину, несмотря на давление со стороны центральных властей, об этом она сообщила в Telegram-канале
.
"Я вернусь в Молдову, в Гагаузию, потому что быть с моим народом — это и есть мой долг. Это моя работа. Точно такая же работа, как встречаться с нашими партнерами в России, Турции
, других странах и регионах мира, с которыми у Молдовы налажено дипломатическое, торговое и культурное сотрудничество", — написала политик.
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Сейчас Гуцул находится с рабочим визитом в России, где у нее уже состоялись встречи с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко и другими представителями власти. Она также приняла участие во Всемирном фестивале молодежи и провела переговоры с руководством российских регионов, с которыми у Гагаузии действуют соглашения о партнерстве. Накануне глава автономии обсудила с Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Гуцул назвала поездку в Россию насыщенной и продуктивной, отметив, что в кое-кому в Кишиневе это снова не дает покоя.
"В этом нет ничего удивительного, когда центральная власть ничего не способна сделать, она всячески мешает тем, кто работает и показывает результат. Уголовное дело, суд, разговоры о том, чтобы меня не впустить в Молдову или арестовать прямо в аэропорту, — попытки нас с вами запугать, но ничего у них не получится", — сказала она.
По прибытии в Кишинев глава Гагаузии планирует выступить на брифинге.
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Накануне исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян заявил в интервью телеканалу Jurnal TV о скорой передаче в суд материалов уголовного дела против Гуцул. Эти слова прозвучали сразу после того, как ведущий эфира сообщил, что гагаузский лидер разместила в Telegram-канале публикацию о встрече с Путиным.
Сама глава автономии отмечала, что для нее нет особого значения, заведут ли на нее дело за визит в Россию. По ее словам, она продвигает интересы гагаузского народа, который на референдумах 2 февраля 2014 высказался за укрепление связей с Москвой.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.
Весной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Майя Санду
до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
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С тех пор Кишинев начал оказывать экономическое давление на регион. Так, в октябре парламент Молдавии одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", согласно которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузии планировали производить не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания автономии Сергей Чимпоеш тогда заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете Гагаузии.
Накануне Конституционный суд страны все же отменил эти поправки, признав их незаконными.
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