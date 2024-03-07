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Глава Гагаузии Гуцул вернется в Молдавию после визита в Россию

Глава Гагаузии Гуцул вернется в Молдавию после визита в Россию - РИА Новости, 07.03.2024

Глава Гагаузии Гуцул вернется в Молдавию после визита в Россию

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул вернется на родину, несмотря на давление со стороны центральных властей, об этом она сообщила в... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:12

2024-03-07T14:12

2024-03-07T15:24

гагаузия

молдавия

россия

евгения гуцул

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владимир путин

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КИШИНЕВ, 7 мар — РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул вернется на родину, несмотря на давление со стороны центральных властей, об этом она сообщила в Telegram-канале."Я вернусь в Молдову, в Гагаузию, потому что быть с моим народом — это и есть мой долг. Это моя работа. Точно такая же работа, как встречаться с нашими партнерами в России, Турции, других странах и регионах мира, с которыми у Молдовы налажено дипломатическое, торговое и культурное сотрудничество", — написала политик.Гуцул назвала поездку в Россию насыщенной и продуктивной, отметив, что в кое-кому в Кишиневе это снова не дает покоя."В этом нет ничего удивительного, когда центральная власть ничего не способна сделать, она всячески мешает тем, кто работает и показывает результат. Уголовное дело, суд, разговоры о том, чтобы меня не впустить в Молдову или арестовать прямо в аэропорту, — попытки нас с вами запугать, но ничего у них не получится", — сказала она.По прибытии в Кишинев глава Гагаузии планирует выступить на брифинге.Накануне исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтян заявил в интервью телеканалу Jurnal TV о скорой передаче в суд материалов уголовного дела против Гуцул. Эти слова прозвучали сразу после того, как ведущий эфира сообщил, что гагаузский лидер разместила в Telegram-канале публикацию о встрече с Путиным.Сама глава автономии отмечала, что для нее нет особого значения, заведут ли на нее дело за визит в Россию. По ее словам, она продвигает интересы гагаузского народа, который на референдумах 2 февраля 2014 высказался за укрепление связей с Москвой.Ситуация в автономииВесной прошлого года в Гагаузии прошли выборы главы региона, победу одержала Евгения Гуцул, которая была кандидатом от партии "Шор". В июне молдавские власти объявили эту политсилу антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Президент Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.С тех пор Кишинев начал оказывать экономическое давление на регион. Так, в октябре парламент Молдавии одобрил инициативу правящей партии "Действие и солидарность", согласно которой возврат НДС экономическим агентам Гагаузии планировали производить не из республиканского бюджета, а из регионального. Сопредседатель рабочей группы парламента республики и регионального законодательного собрания автономии Сергей Чимпоеш тогда заявил, что изменения приведут к потере 6,8 миллиона долларов в бюджете Гагаузии.Накануне Конституционный суд страны все же отменил эти поправки, признав их незаконными.

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https://ria.ru/20240306/moldaviya-1931518789.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

гагаузия, молдавия, россия, евгения гуцул, совет федерации рф, валентина матвиенко, таможенный союз, владимир путин, майя санду