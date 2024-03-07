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Премьер Греции назвал Россию врагом Европы - РИА Новости, 07.03.2024
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Премьер Греции назвал Россию врагом Европы
Премьер Греции назвал Россию врагом Европы - РИА Новости, 07.03.2024
Премьер Греции назвал Россию врагом Европы
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии в Бухаресте назвал Россию "врагом" Европы и пообещал продолжить... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T16:07
2024-03-07T16:07
специальная военная операция на украине
россия
украина
греция
кириакос мицотакис
вооруженные силы украины
в мире
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АФИНЫ, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии в Бухаресте назвал Россию "врагом" Европы и пообещал продолжить поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", его выступление показало греческое общественное телевидение ERT. "В этот мрачный для Европы час... мы продемонстрировали нашу решимость поддержать Украину единым фронтом, чего наши враги, возможно, не ожидали. Мы продолжаем поддерживать Украину экономически и в военном отношении", - сказал Мицотакис. В своем выступлении Мицотакис коснулся и своей вчерашней поездки в Одессу. Он заявил, что "российская ракета попала в порт, когда мы (с Владимиром Зеленским - ред.) его посещали", подчеркнув, что произошедшее не повлияет на его позицию по поддержке Киева. "Вы нас не испугаете, мы будем продолжать поддерживать Украину... столько, сколько потребуется. И, конечно, мы останемся абсолютно едины в этом решении", - сказал Мицотакис. Премьер также заявил, что Греция играет важную роль в автономии и суверенитете Европы и вносит большой вклад в НАТО. "Мы хотели бы призвать все другие страны достичь минимального уровня расходов на оборону НАТО в 2%, чтобы мы могли укрепить нашу оборону", - добавил Мицотакис. Министерство обороны России вечером в среду сообщало, что Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе города Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров вооруженных сил Украины. На брифинге в четверг официальный представитель кабмина Греции заявил, что накануне во время экскурсии Мицотакиса и Зеленского по одесскому порту прозвучали сирены, а "когда греческая делегация уезжала в кортеже, неподалеку раздался сильный взрыв, вызванный ракетным обстрелом". При этом представитель кабмина отказался приводить какие-либо подробности и интерпретировать произошедшее. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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россия, украина, греция, кириакос мицотакис, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Греция, Кириакос Мицотакис, Вооруженные силы Украины, В мире
Премьер Греции назвал Россию врагом Европы

Мицотакис: Греция будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПремьер Греции Кириакос Мицотакис
Премьер Греции Кириакос Мицотакис - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Премьер Греции Кириакос Мицотакис
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АФИНЫ, 7 мар - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на конференции Европейской народной партии в Бухаресте назвал Россию "врагом" Европы и пообещал продолжить поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", его выступление показало греческое общественное телевидение ERT.
"В этот мрачный для Европы час... мы продемонстрировали нашу решимость поддержать Украину единым фронтом, чего наши враги, возможно, не ожидали. Мы продолжаем поддерживать Украину экономически и в военном отношении", - сказал Мицотакис.
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В своем выступлении Мицотакис коснулся и своей вчерашней поездки в Одессу. Он заявил, что "российская ракета попала в порт, когда мы (с Владимиром Зеленским - ред.) его посещали", подчеркнув, что произошедшее не повлияет на его позицию по поддержке Киева.
"Вы нас не испугаете, мы будем продолжать поддерживать Украину... столько, сколько потребуется. И, конечно, мы останемся абсолютно едины в этом решении", - сказал Мицотакис.
Премьер также заявил, что Греция играет важную роль в автономии и суверенитете Европы и вносит большой вклад в НАТО. "Мы хотели бы призвать все другие страны достичь минимального уровня расходов на оборону НАТО в 2%, чтобы мы могли укрепить нашу оборону", - добавил Мицотакис.
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На брифинге в четверг официальный представитель кабмина Греции заявил, что накануне во время экскурсии Мицотакиса и Зеленского по одесскому порту прозвучали сирены, а "когда греческая делегация уезжала в кортеже, неподалеку раздался сильный взрыв, вызванный ракетным обстрелом". При этом представитель кабмина отказался приводить какие-либо подробности и интерпретировать произошедшее.
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Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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