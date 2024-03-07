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МИД рассказал, как проходит досрочное голосование за рубежом - РИА Новости, 07.03.2024
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Выборы президента России — 2024
 
17:31 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/golosovanie-1931790910.html
МИД рассказал, как проходит досрочное голосование за рубежом
МИД рассказал, как проходит досрочное голосование за рубежом - РИА Новости, 07.03.2024
МИД рассказал, как проходит досрочное голосование за рубежом
Досрочное голосование за рубежом проходит в 51 стране и идет спокойно, без эксцессов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T17:31
2024-03-07T17:31
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Досрочное голосование за рубежом проходит в 51 стране и идет спокойно, без эксцессов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович. "Досрочное голосование за рубежом проходит в достаточно спокойном ключе и, к счастью, без эксцессов. Такая форма голосования у нас на этот раз охватывает 51 государство", - сказал посол. По его словам, наибольшее количество участков за рубежом организовано на Кипре. "Рекордсменом является Кипр, в котором организовано семь досрочных голосований. Свои голоса отдали уже более тысячи наших соотечественников, надеемся, что количество проголосовавших будет возрастать", - добавил собеседник агентства. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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Выборы президента России — 2024, Россия, Кипр, Политика
МИД рассказал, как проходит досрочное голосование за рубежом

МИД РФ: досрочное голосование за рубежом проходит спокойно и без эксцессов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах
Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Досрочное голосование за рубежом проходит в 51 стране и идет спокойно, без эксцессов, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.
"Досрочное голосование за рубежом проходит в достаточно спокойном ключе и, к счастью, без эксцессов. Такая форма голосования у нас на этот раз охватывает 51 государство", - сказал посол.
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По его словам, наибольшее количество участков за рубежом организовано на Кипре. "Рекордсменом является Кипр, в котором организовано семь досрочных голосований. Свои голоса отдали уже более тысячи наших соотечественников, надеемся, что количество проголосовавших будет возрастать", - добавил собеседник агентства.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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