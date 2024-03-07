https://ria.ru/20240307/gololeditsa-1931820124.html
Москвичей призвали быть внимательными из-за гололедицы в четверг
Москвичей призвали быть внимательными из-за гололедицы в четверг - РИА Новости, 07.03.2024
Москвичей призвали быть внимательными из-за гололедицы в четверг
Москвичам стоит быть внимательными из-за понижения температуры и гололедицы в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T19:50
2024-03-07T19:50
2024-03-07T19:50
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москва
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
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гололедица
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными из-за понижения температуры и гололедицы в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в четверг вечером в столице ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. "Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240306/moskva-1931432465.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, Погода, гололедица