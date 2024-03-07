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Москвичей призвали быть внимательными из-за гололедицы в четверг - РИА Новости, 07.03.2024
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19:50 07.03.2024
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Москвичей призвали быть внимательными из-за гололедицы в четверг
Москвичей призвали быть внимательными из-за гололедицы в четверг - РИА Новости, 07.03.2024
Москвичей призвали быть внимательными из-за гололедицы в четверг
Москвичам стоит быть внимательными из-за понижения температуры и гололедицы в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T19:50
2024-03-07T19:50
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
погода
гололедица
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными из-за понижения температуры и гололедицы в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в четверг вечером в столице ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. "Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, погода, гололедица
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы, Погода, гололедица

Москвичей призвали быть внимательными из-за гололедицы в четверг

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГололед в Москве
Гололед в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Гололед в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными из-за понижения температуры и гололедицы в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в четверг вечером в столице ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы.
"Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваКомплекс городского хозяйства МосквыГородское хозяйство МосквыПогодагололедица
 
 
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