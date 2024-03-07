https://ria.ru/20240307/gololeditsa-1931820124.html

Москвичей призвали быть внимательными из-за гололедицы в четверг

Москвичей призвали быть внимательными из-за гололедицы в четверг - РИА Новости, 07.03.2024

Москвичей призвали быть внимательными из-за гололедицы в четверг

Москвичам стоит быть внимательными из-за понижения температуры и гололедицы в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T19:50

2024-03-07T19:50

2024-03-07T19:50

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

комплекс городского хозяйства москвы

городское хозяйство москвы

погода

гололедица

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838861363_0:247:3189:2041_1920x0_80_0_0_65e21e2863c36c1d1c5e8c9b0b872921.jpg

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными из-за понижения температуры и гололедицы в четверг, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, в четверг вечером в столице ожидается переход температуры воздуха через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что может способствовать образованию гололедицы. "Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240306/moskva-1931432465.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы, погода, гололедица