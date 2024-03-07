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В Германии рассказали о последствиях забастовки машинистов - РИА Новости, 07.03.2024
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11:32 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/germaniya-1931660317.html
В Германии рассказали о последствиях забастовки машинистов
В Германии рассказали о последствиях забастовки машинистов - РИА Новости, 07.03.2024
В Германии рассказали о последствиях забастовки машинистов
Лишь 20% поездов дальнего следования в Германии вышли на маршруты в четверг из-за массовой забастовки, объявленной профсоюзом машинистов GDL, сообщило... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T11:32
2024-03-07T11:32
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Лишь 20% поездов дальнего следования в Германии вышли на маршруты в четверг из-за массовой забастовки, объявленной профсоюзом машинистов GDL, сообщило информационное агентство DPA. "Снова задействованы лишь около 20% поездов дальнего следования", - пишет агентство. Железнодорожная компания Deutsche Bahn заявила, что на время забастовки поезда будут ходить в соответствии со специальным "чрезвычайным расписанием". Параллельно с акцией сотрудников железнодорожного транспорта в Германии проходят также забастовки наземного персонала авиакомпании Lufthansa, которые привели к существенным перебоям в работе аэропортов. В понедельник глава профсоюза GDL Клаус Везельский объявил о 35-часовой забастовке сотрудников железнодорожного транспорта. Забастовка на грузовом движении началась в 6 часов вечера в среду (20.00 мск), а на пассажирском - в 2 часа ночи четверга (4.00 мск). По словам Везельского, продолжительность забастовки символизирует борьбу профсоюза за перевод сотрудников на 35-часовую рабочую неделю с сохранением заработной платы. В последние два месяца транспортная система Германии сталкивается с серьезными перебоями: протестующие фермеры периодически блокируют тракторами автотрассы, а забастовки нарушали работу аэропортов, городского транспорта и железных дорог.
https://ria.ru/20240213/evropa-1926968507.html
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в мире, германия, deutsche bahn, lufthansa
В мире, Германия, Deutsche Bahn, Lufthansa
В Германии рассказали о последствиях забастовки машинистов

DPA: в ФРГ 80% поездов дальнего следования не вышли на маршрут из-за забастовки

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЦентральный железнодорожный вокзал Берлина
Центральный железнодорожный вокзал Берлина - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Центральный железнодорожный вокзал Берлина. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Лишь 20% поездов дальнего следования в Германии вышли на маршруты в четверг из-за массовой забастовки, объявленной профсоюзом машинистов GDL, сообщило информационное агентство DPA.
"Снова задействованы лишь около 20% поездов дальнего следования", - пишет агентство.
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Железнодорожная компания Deutsche Bahn заявила, что на время забастовки поезда будут ходить в соответствии со специальным "чрезвычайным расписанием".
Параллельно с акцией сотрудников железнодорожного транспорта в Германии проходят также забастовки наземного персонала авиакомпании Lufthansa, которые привели к существенным перебоям в работе аэропортов.
В понедельник глава профсоюза GDL Клаус Везельский объявил о 35-часовой забастовке сотрудников железнодорожного транспорта. Забастовка на грузовом движении началась в 6 часов вечера в среду (20.00 мск), а на пассажирском - в 2 часа ночи четверга (4.00 мск). По словам Везельского, продолжительность забастовки символизирует борьбу профсоюза за перевод сотрудников на 35-часовую рабочую неделю с сохранением заработной платы.
В последние два месяца транспортная система Германии сталкивается с серьезными перебоями: протестующие фермеры периодически блокируют тракторами автотрассы, а забастовки нарушали работу аэропортов, городского транспорта и железных дорог.
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