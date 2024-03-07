https://ria.ru/20240307/germaniya-1931660317.html

В Германии рассказали о последствиях забастовки машинистов

В Германии рассказали о последствиях забастовки машинистов - РИА Новости, 07.03.2024

В Германии рассказали о последствиях забастовки машинистов

Лишь 20% поездов дальнего следования в Германии вышли на маршруты в четверг из-за массовой забастовки, объявленной профсоюзом машинистов GDL, сообщило... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T11:32

2024-03-07T11:32

2024-03-07T11:32

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Лишь 20% поездов дальнего следования в Германии вышли на маршруты в четверг из-за массовой забастовки, объявленной профсоюзом машинистов GDL, сообщило информационное агентство DPA. "Снова задействованы лишь около 20% поездов дальнего следования", - пишет агентство. Железнодорожная компания Deutsche Bahn заявила, что на время забастовки поезда будут ходить в соответствии со специальным "чрезвычайным расписанием". Параллельно с акцией сотрудников железнодорожного транспорта в Германии проходят также забастовки наземного персонала авиакомпании Lufthansa, которые привели к существенным перебоям в работе аэропортов. В понедельник глава профсоюза GDL Клаус Везельский объявил о 35-часовой забастовке сотрудников железнодорожного транспорта. Забастовка на грузовом движении началась в 6 часов вечера в среду (20.00 мск), а на пассажирском - в 2 часа ночи четверга (4.00 мск). По словам Везельского, продолжительность забастовки символизирует борьбу профсоюза за перевод сотрудников на 35-часовую рабочую неделю с сохранением заработной платы. В последние два месяца транспортная система Германии сталкивается с серьезными перебоями: протестующие фермеры периодически блокируют тракторами автотрассы, а забастовки нарушали работу аэропортов, городского транспорта и железных дорог.

https://ria.ru/20240213/evropa-1926968507.html

https://ria.ru/20240123/germaniya-1922790733.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, deutsche bahn, lufthansa