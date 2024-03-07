https://ria.ru/20240307/gagauziya-1931784394.html

Встреча Путина с Гуцул важна для гагаузского народа, заявил Шор

Встреча Путина с Гуцул важна для гагаузского народа, заявил Шор - РИА Новости, 07.03.2024

Встреча Путина с Гуцул важна для гагаузского народа, заявил Шор

Встреча президента России Владимира Путина с лидером Гагаузии Евгенией Гуцул важна для народа автономии, она показывает готовность Москвы поддерживать регион,... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T17:12

2024-03-07T17:12

2024-03-07T17:12

всемирный фестиваль молодежи — 2024

совет федерации рф

владимир путин

россия

гагаузия

молдавия

евгения гуцул

илан шор

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина с лидером Гагаузии Евгенией Гуцул важна для народа автономии, она показывает готовность Москвы поддерживать регион, заявил оппозиционный молдавский политик, лидер запрещенной Кишиневом партии "Шор" Илан Шор. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил РИА Новости, что Путин встретился с Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. "Было очень важно показать гагаузскому народу, людям, которые живут в Гагаузии, что Россия как главный и очень важный партнер для гагаузского народа поддерживает, хочет и готов к развитию отношений с людьми", - отметил политик в эфире телеканала "Россия 24". По мнению Шора, власти Молдавии действуют "не в интересах граждан своей страны". Он добавил, что большая часть населения региона понимает, что "выход из социально-экономической ямы" возможен только при введении мер при поддержки Москвы. Гуцул находится с рабочим визитом в России, где у нее состоялись встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, другими представителями власти РФ. Кроме того, она приняла участие во Всемирном фестивале молодежи в Сочи, где провела переговоры с руководством регионов России, с которыми у Гагаузии уже действуют соглашения о партнерстве. Гуцул сообщила, что намерена расширить экономическое, социальное и культурное сотрудничество с Краснодарским краем и Пензенской областью. "Встреча лидера Гагаузии с Владимиром Владимировичем Путиным является доказательством того, что Россия готова поддерживать все отношения с Гагаузской автономией и другими регионами, которые верят России, верят в Россию и хотят иметь крепкие надежные отношения с РФ", - заключил он. Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия является автономией на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в автономии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98% его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

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https://ria.ru/20240304/sanktsii-1931100484.html

https://ria.ru/20240306/moldaviya-1931360631.html

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гагаузия

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всемирный фестиваль молодежи — 2024, совет федерации рф, владимир путин, россия, гагаузия, молдавия, евгения гуцул, илан шор, в мире