Рейтинг@Mail.ru
ФСБ ликвидировала боевиков, готовивших атаку на синагогу в Москве - РИА Новости, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/fsb-1931747309.html
ФСБ ликвидировала боевиков, готовивших атаку на синагогу в Москве
ФСБ ликвидировала боевиков, готовивших атаку на синагогу в Москве - РИА Новости, 07.03.2024
ФСБ ликвидировала боевиков, готовивших атаку на синагогу в Москве
Террористы, планировавшие нападение на синагогу в Москве, были ликвидированы в Калужской области, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:17
2024-03-07T15:17
происшествия
калужская область
россия
москва
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931732919_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_84544dae2491b5f48b735d4a36a8aacc.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Террористы, планировавшие нападение на синагогу в Москве, были ликвидированы в Калужской области, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что по месту проживания радикалов в Калужской области было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Следственным подразделением УФСБ России по Калужской области возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта группой лиц (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ).
https://ria.ru/20240307/terakt-1931678299.html
https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html
калужская область
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Нейтрализованные террористы, планировавшие нападение на синагогу. Видео ФСБ России
Нейтрализованные террористы, планировавшие нападение на синагогу. Видео ФСБ России
2024-03-07T15:17
true
PT1M31S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931732919_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a7446e3938b94c545bd232e3338dc83f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калужская область, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Калужская область, Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ ликвидировала боевиков, готовивших атаку на синагогу в Москве

ФСБ ликвидировала боевиков под Калугой, готовивших атаку на синагогу в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Террористы, планировавшие нападение на синагогу в Москве, были ликвидированы в Калужской области, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем", - говорится в сообщении.
Кадры ликвидации белоруса, готовившего теракт в Карелии. Видео ФСБ
В Карелии предотвратили теракт, готовившийся украинскими спецслужбами
Вчера, 12:28
Подчеркивается, что по месту проживания радикалов в Калужской области было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
Следственным подразделением УФСБ России по Калужской области возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта группой лиц (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ).
Задержание украинских агентов в Крыму. Видео ФСБ
В Крыму задержали мужчину и женщину, готовивших теракты
1 марта, 09:48
 
ПроисшествияКалужская областьРоссияМоскваФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала