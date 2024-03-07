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ФСБ ликвидировала боевиков, готовивших атаку на синагогу в Москве
ФСБ ликвидировала боевиков, готовивших атаку на синагогу в Москве - РИА Новости, 07.03.2024
ФСБ ликвидировала боевиков, готовивших атаку на синагогу в Москве
Террористы, планировавшие нападение на синагогу в Москве, были ликвидированы в Калужской области, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:17
2024-03-07T15:17
2024-03-07T15:17
происшествия
калужская область
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Террористы, планировавшие нападение на синагогу в Москве, были ликвидированы в Калужской области, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что по месту проживания радикалов в Калужской области было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Следственным подразделением УФСБ России по Калужской области возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта группой лиц (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ).
https://ria.ru/20240307/terakt-1931678299.html
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Нейтрализованные террористы, планировавшие нападение на синагогу. Видео ФСБ России
Нейтрализованные террористы, планировавшие нападение на синагогу. Видео ФСБ России
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происшествия, калужская область, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Калужская область, Россия, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
ФСБ ликвидировала боевиков, готовивших атаку на синагогу в Москве
ФСБ ликвидировала боевиков под Калугой, готовивших атаку на синагогу в Москве
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Террористы, планировавшие нападение на синагогу в Москве, были ликвидированы в Калужской области, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
"При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что по месту проживания радикалов в Калужской области было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.
Следственным подразделением УФСБ России по Калужской области возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта группой лиц (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ).
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