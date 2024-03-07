https://ria.ru/20240307/fsb-1931747309.html

ФСБ ликвидировала боевиков, готовивших атаку на синагогу в Москве

ФСБ ликвидировала боевиков, готовивших атаку на синагогу в Москве - РИА Новости, 07.03.2024

ФСБ ликвидировала боевиков, готовивших атаку на синагогу в Москве

Террористы, планировавшие нападение на синагогу в Москве, были ликвидированы в Калужской области, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T15:17

2024-03-07T15:17

2024-03-07T15:17

происшествия

калужская область

россия

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Террористы, планировавшие нападение на синагогу в Москве, были ликвидированы в Калужской области, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. "При задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы ответным огнем", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что по месту проживания радикалов в Калужской области было изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, а также компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Следственным подразделением УФСБ России по Калужской области возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта группой лиц (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ).

https://ria.ru/20240307/terakt-1931678299.html

https://ria.ru/20240301/krym-1930402377.html

калужская область

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москва

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Нейтрализованные террористы, планировавшие нападение на синагогу. Видео ФСБ России Нейтрализованные террористы, планировавшие нападение на синагогу. Видео ФСБ России 2024-03-07T15:17 true PT1M31S

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происшествия, калужская область, россия, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)