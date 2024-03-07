https://ria.ru/20240307/fnb-1931678079.html

Объем ФНБ за февраль вырос на 336 миллиардов рублей

Объем ФНБ за февраль вырос на 336 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.03.2024

Объем ФНБ за февраль вырос на 336 миллиардов рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за февраль 2024 года вырос на 336 миллиардов рублей, до 12,259 триллиона рублей, а в долларах сократился на 90... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:27

2024-03-07T12:27

2024-03-07T14:24

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за февраль 2024 года вырос на 336 миллиардов рублей, до 12,259 триллиона рублей, а в долларах сократился на 90 миллионов - до 133,436 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Минфина России. "По состоянию на 1 марта 2024 года объем ФНБ составил 12 258 661,2 млн рублей, или 6,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, ...что эквивалентно 133 436,0 млн долл. США", - сообщает Минфин. Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) на 1 марта 2024 года составил эквивалент 5,044 триллиона рублей, или 54,910 миллиарда долларов, что составляет 2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год. В частности, на 1 марта на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено: 227, 517 миллиарда китайских юаней, 358,014 килограмма золота в обезличенной форме и 1,241 миллиарда рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 658,287 миллиарда рублей.В облигации государственной компании "Российские автомобильные дороги" вложено 445,811 миллиарда рублей, еще 294,994 миллиарда рублей вложено в облигации ООО "НЛК-Финанс" и 175,389 миллиарда рублей - в облигации ООО "Авиакапитал-Сервис". Также 121,580 миллиарда рублей было вложено в облигации ППК "Фонд развития территорий", 103,899 миллиарда рублей в облигации ГТЛК, 60 миллиардов рублей в облигации VK, 17,952 миллиарда рублей в облигации госкорпорации "Ростех", 4,05 миллиарда рублей в облигации ООО "Инфраструктурные инвестиции-4". В облигации иных российских эмитентов было вложено 11 миллиардов рублей и 1,875 миллиарда долларов.Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года составила 22,7 миллиона долларов, что эквивалентно 2,084 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230404/fnb-1862918278.html

https://ria.ru/20240226/fnb-1929464872.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)