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Объем ФНБ за февраль вырос на 336 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.03.2024
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12:27 07.03.2024 (обновлено: 14:24 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/fnb-1931678079.html
Объем ФНБ за февраль вырос на 336 миллиардов рублей
Объем ФНБ за февраль вырос на 336 миллиардов рублей - РИА Новости, 07.03.2024
Объем ФНБ за февраль вырос на 336 миллиардов рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за февраль 2024 года вырос на 336 миллиардов рублей, до 12,259 триллиона рублей, а в долларах сократился на 90... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T12:27
2024-03-07T14:24
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за февраль 2024 года вырос на 336 миллиардов рублей, до 12,259 триллиона рублей, а в долларах сократился на 90 миллионов - до 133,436 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Минфина России. "По состоянию на 1 марта 2024 года объем ФНБ составил 12 258 661,2 млн рублей, или 6,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, ...что эквивалентно 133 436,0 млн долл. США", - сообщает Минфин. Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) на 1 марта 2024 года составил эквивалент 5,044 триллиона рублей, или 54,910 миллиарда долларов, что составляет 2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год. В частности, на 1 марта на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено: 227, 517 миллиарда китайских юаней, 358,014 килограмма золота в обезличенной форме и 1,241 миллиарда рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 658,287 миллиарда рублей.В облигации государственной компании "Российские автомобильные дороги" вложено 445,811 миллиарда рублей, еще 294,994 миллиарда рублей вложено в облигации ООО "НЛК-Финанс" и 175,389 миллиарда рублей - в облигации ООО "Авиакапитал-Сервис". Также 121,580 миллиарда рублей было вложено в облигации ППК "Фонд развития территорий", 103,899 миллиарда рублей в облигации ГТЛК, 60 миллиардов рублей в облигации VK, 17,952 миллиарда рублей в облигации госкорпорации "Ростех", 4,05 миллиарда рублей в облигации ООО "Инфраструктурные инвестиции-4". В облигации иных российских эмитентов было вложено 11 миллиардов рублей и 1,875 миллиарда долларов.Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года составила 22,7 миллиона долларов, что эквивалентно 2,084 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230404/fnb-1862918278.html
https://ria.ru/20240226/fnb-1929464872.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Объем ФНБ за февраль вырос на 336 миллиардов рублей

Минфин: объем ФНБ за февраль вырос до 12,259 триллиона рублей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за февраль 2024 года вырос на 336 миллиардов рублей, до 12,259 триллиона рублей, а в долларах сократился на 90 миллионов - до 133,436 миллиарда долларов, говорится в материалах на сайте Минфина России.
"По состоянию на 1 марта 2024 года объем ФНБ составил 12 258 661,2 млн рублей, или 6,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год, ...что эквивалентно 133 436,0 млн долл. США", - сообщает Минфин. Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) на 1 марта 2024 года составил эквивалент 5,044 триллиона рублей, или 54,910 миллиарда долларов, что составляет 2,8% ВВП, прогнозируемого на 2024 год.
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В частности, на 1 марта на отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено: 227, 517 миллиарда китайских юаней, 358,014 килограмма золота в обезличенной форме и 1,241 миллиарда рублей. На депозитах в ВЭБ.РФ размещено 658,287 миллиарда рублей.
В облигации государственной компании "Российские автомобильные дороги" вложено 445,811 миллиарда рублей, еще 294,994 миллиарда рублей вложено в облигации ООО "НЛК-Финанс" и 175,389 миллиарда рублей - в облигации ООО "Авиакапитал-Сервис". Также 121,580 миллиарда рублей было вложено в облигации ППК "Фонд развития территорий", 103,899 миллиарда рублей в облигации ГТЛК, 60 миллиардов рублей в облигации VK, 17,952 миллиарда рублей в облигации госкорпорации "Ростех", 4,05 миллиарда рублей в облигации ООО "Инфраструктурные инвестиции-4". В облигации иных российских эмитентов было вложено 11 миллиардов рублей и 1,875 миллиарда долларов.
Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в доллары, за период с 15 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года составила 22,7 миллиона долларов, что эквивалентно 2,084 миллиарда рублей.
Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов
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ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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