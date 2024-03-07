https://ria.ru/20240307/fevral-1931641808.html

Февраль 2024 года стал самым теплым во всем мире

Февраль 2024 года стал самым теплым во всем мире - РИА Новости, 07.03.2024

Февраль 2024 года стал самым теплым во всем мире

Февраль 2024 года стал самым теплым по всему миру за всю историю метеорологических наблюдений, сообщила европейская служба мониторинга Copernicus. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T10:14

2024-03-07T10:14

2024-03-07T12:09

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Февраль 2024 года стал самым теплым по всему миру за всю историю метеорологических наблюдений, сообщила европейская служба мониторинга Copernicus. "Февраль 2024 года стал самым теплым февралем в истории наблюдений по всему миру", — говорится в сообщении на сайте службы. По данным синоптиков, средняя температура воздуха в феврале этого года составляла 13,54 градуса Цельсия, что на 0,81 градуса превышает среднее значение за период с 1991-го по 2020 год и на 0,12 градуса выше средней температуры в феврале 2016 года, ранее считавшейся самой высокой. Отмечается, что февраль 2024 года стал девятым подряд месяцем, температура которого превысила погодные рекорды. В среднем по Европе температура в прошлом месяце была на три градуса Цельсия выше, чем обычно, что "сильно превышает средние значения для Центральной и Восточной Европы". Помимо этого, погода была теплее в регионах Сибири, отдельных частях Северной Америки, большей части Южной Америки, Африки и западных районах Австралии, подчеркнули синоптики. Данные были собраны при помощи спутников, метеорологических станций, судов и самолетов по всему миру, сообщает Copernicus. Ранее европейская служба мониторинга Copernicus сообщала, что 2023 год — самый теплый за всю историю наблюдений, а средние мировые температуры за год превысили на 1,48 градуса Цельсия показатели доиндустриальной эпохи. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) позднее подтвердила, что 2023 год стал самым теплым за всю историю наблюдений. Отмечалось, что глобальная температура в каждом месяце с июня по декабрь устанавливала новые месячные рекорды, а июль и август стали самыми жаркими месяцами за всю историю наблюдений.

https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html

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северная америка

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