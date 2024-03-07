https://ria.ru/20240307/festival-1931794186.html

Участники Всемирного фестиваля молодежи посетили уникальный парк в Сочи

Участники Всемирного фестиваля молодежи посетили уникальный парк в Сочи - РИА Новости, 07.03.2024

Участники Всемирного фестиваля молодежи посетили уникальный парк в Сочи

Участники Всемирного фестиваля молодежи из Ирана, Китая, Камеруна посетили парк "Южные культуры" в Сочи, где установили информационные аншлаги, сообщает... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T17:51

2024-03-07T17:51

2024-03-07T17:51

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

сочи

федеральная территория "сириус"

общество

новости - туризм

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СИРИУС, 7 мар — РИА Новости. Участники Всемирного фестиваля молодежи из Ирана, Китая, Камеруна посетили парк "Южные культуры" в Сочи, где установили информационные аншлаги, сообщает Кавказский биосферный заповедник. Отмечается, что участники Всемирного фестиваля молодежи из Ирана, Китая, Камеруна и других стран побывали в одном из уникальных парков Сочи — "Южные культуры" и оставили на память о себе новые объекты. "В парке "Южные культуры" участники мероприятия установили информационные аншлаги о видах растений, провели субботник и приняли участие в экологических квестах", — говорится в сообщении. Уточняется, что для гостей провели ознакомительную экскурсию по парку, где всех покорила цветущая магнолия Суланжа. Финишной точкой экскурсии стал 270-летний платан, под которым гости парка установили информационный аншлаг. Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240307/festival-1931609894.html

сочи

федеральная территория "сириус"

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, сочи, федеральная территория "сириус", общество, новости - туризм