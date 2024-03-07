https://ria.ru/20240307/festival-1931717681.html

Кириенко рассказал о росте конкуренции за место для участия в ВФМ

Кириенко рассказал о росте конкуренции за место для участия в ВФМ - РИА Новости, 07.03.2024

Кириенко рассказал о росте конкуренции за место для участия в ВФМ

Всемирный фестиваль молодежи по сравнению с 2017 годом изменился в лучшую сторону по содержательной части участников, конкуренция на место в 6,5 раза больше,... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:06

2024-03-07T14:06

2024-03-07T14:06

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

сергей кириенко

россия

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931072296_0:131:3071:1858_1920x0_80_0_0_3ca22cc16db1a78dc3950032a398c588.jpg

СИРИУС, 7 мар - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи по сравнению с 2017 годом изменился в лучшую сторону по содержательной части участников, конкуренция на место в 6,5 раза больше, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Мы проводили здесь же в 2017 году фестиваль, очень сильно в лучшую сторону отличается упор на содержательный уровень участников. У нас и конкуренция несопоставимо больше была: мы тогда выбирали из 50 тысяч человек, сейчас мы выбирали из 320 тысяч. То есть в 6,5 раз больше конкуренция на место. И по-честному каждый участник прошел отбор из шести этапов. Шесть этапов, по которым они и эссе писали, и видео о себе составляли. То есть в этом смысле очень содержательный и квалифицированный уровень участников", - сказал Кириенко на пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодежи. Также по словам Кириенко, в этом году организаторы существенно увеличили содержательную образовательную программу по сравнению с опытом фестиваля 2017 года. Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/festival-1931509585.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), сергей кириенко, россия, владимир путин, общество