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Кириенко рассказал о росте конкуренции за место для участия в ВФМ - РИА Новости, 07.03.2024
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14:06 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/festival-1931717681.html
Кириенко рассказал о росте конкуренции за место для участия в ВФМ
Кириенко рассказал о росте конкуренции за место для участия в ВФМ - РИА Новости, 07.03.2024
Кириенко рассказал о росте конкуренции за место для участия в ВФМ
Всемирный фестиваль молодежи по сравнению с 2017 годом изменился в лучшую сторону по содержательной части участников, конкуренция на место в 6,5 раза больше,... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T14:06
2024-03-07T14:06
всемирный фестиваль молодежи — 2024
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
сергей кириенко
россия
владимир путин
общество
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СИРИУС, 7 мар - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи по сравнению с 2017 годом изменился в лучшую сторону по содержательной части участников, конкуренция на место в 6,5 раза больше, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. "Мы проводили здесь же в 2017 году фестиваль, очень сильно в лучшую сторону отличается упор на содержательный уровень участников. У нас и конкуренция несопоставимо больше была: мы тогда выбирали из 50 тысяч человек, сейчас мы выбирали из 320 тысяч. То есть в 6,5 раз больше конкуренция на место. И по-честному каждый участник прошел отбор из шести этапов. Шесть этапов, по которым они и эссе писали, и видео о себе составляли. То есть в этом смысле очень содержательный и квалифицированный уровень участников", - сказал Кириенко на пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодежи. Также по словам Кириенко, в этом году организаторы существенно увеличили содержательную образовательную программу по сравнению с опытом фестиваля 2017 года. Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), сергей кириенко, россия, владимир путин, общество
Всемирный фестиваль молодежи — 2024, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Сергей Кириенко, Россия, Владимир Путин, Общество
Кириенко рассказал о росте конкуренции за место для участия в ВФМ

Кириенко: конкуренция за место в ВФМ выросла в 6,5 раза в сравнении с 2017 годом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус". Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 7 мар - РИА Новости. Всемирный фестиваль молодежи по сравнению с 2017 годом изменился в лучшую сторону по содержательной части участников, конкуренция на место в 6,5 раза больше, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.
"Мы проводили здесь же в 2017 году фестиваль, очень сильно в лучшую сторону отличается упор на содержательный уровень участников. У нас и конкуренция несопоставимо больше была: мы тогда выбирали из 50 тысяч человек, сейчас мы выбирали из 320 тысяч. То есть в 6,5 раз больше конкуренция на место. И по-честному каждый участник прошел отбор из шести этапов. Шесть этапов, по которым они и эссе писали, и видео о себе составляли. То есть в этом смысле очень содержательный и квалифицированный уровень участников", - сказал Кириенко на пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодежи.
На пути к мечтам: в "Сириусе" завершился Всемирный фестиваль молодежи
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.

Президент РФ Владимир Путин фотографируется с обучающимися в России иностранными студентами - участниками Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус

В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".

© РИА Новости / POOL
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2 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.

Участница из КНР на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.

Президент РФ Владимир Путин беседует с участниками Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!"

Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!"

© РИА Новости / Евгений Биятов
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7 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.

 Президент РФ Владимир Путин фотографируется с участниками Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус

После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.

© РИА Новости / POOL
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8 из 16
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.

Президент РФ Владимир Путин осматривает выставочное пространство Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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9 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".

Президент РФ Владимир Путин осматривает выставочное пространство Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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10 из 16
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.

Президент РФ Владимир Путин общается с обучающимися в России иностранными студентами - участниками Всемирного фестиваля молодёжи на федеральной территории Сириус

Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.

© РИА Новости / POOL
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11 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на разных языках мира.

Артисты выступают на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на разных языках мира.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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12 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.

Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи-2024 на федеральной территории Сириус

Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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13 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.

Зрители на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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14 из 16
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".

Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи

Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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15 из 16
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит им лучше понимать друг друга.

Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи-2024 на федеральной территории Сириус

В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит им лучше понимать друг друга.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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16 из 16

В фестивале приняли участие десять тысяч россиян и столько же иностранцев.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 16

Суть фестиваля молодежи президент России описал так: "Собрать людей, которые думают примерно как мы".

© РИА Новости / POOL
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2 из 16

Путин подчеркнул, что все люди равны, даже если выглядят по-разному.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 16

Заявки на участие пришли из 188 стран. Одну из делегаций прислал Китай.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 16

Глава государства призвал участников фестиваля давать обратную связь, чтобы вместе двигаться к намеченным целям.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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5 из 16

Главной несправедливостью сегодняшнего мира Путин назвал отсутствие равных условий для всех.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 16

Слова президента встречали долгими аплодисментами и скандированием "Россия!"

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
7 из 16

После торжественной церемонии Путин поговорил с участниками фестиваля в более неформальной обстановке.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
8 из 16

Двери России всегда будут открыты для лучших начинаний молодежи разных стран, подчеркнул президент.

© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
9 из 16

Российскому лидеру показали выставочное пространство на федеральной территории "Сириус".

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
10 из 16

Молодежь может вносить свою лепту в выстраивание отношений между государствами, высказывая свою позицию, заявил Путин.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
11 из 16

В финале церемонии выступили артисты из разных стран. Звучали популярные хиты на разных языках мира.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
12 из 16

Церемония закрытия во дворце спорта "Большой" получилась по-настоящему яркой.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
13 из 16

Зарубежные гости не скупились на эмоции и благодарили Россию за гостеприимство.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
14 из 16

Самым трогательным эпизодом церемонии закрытия ВФМ-2024 стала акция "Бессмертный полк".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
15 из 16

В России ждут, что фестиваль оставит позитивное наследие, а общение молодежи из разных стран позволит им лучше понимать друг друга.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
16 из 16
Также по словам Кириенко, в этом году организаторы существенно увеличили содержательную образовательную программу по сравнению с опытом фестиваля 2017 года.
Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
Участники всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Гид рассказал о самых популярных объектах на фестивале молодежи
6 марта, 16:19
 
Всемирный фестиваль молодежи — 2024Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)Сергей КириенкоРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
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