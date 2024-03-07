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На ВФМ продали десять тысяч футболок и свитшотов с Путиным и его цитатами

На ВФМ продали десять тысяч футболок и свитшотов с Путиным и его цитатами - РИА Новости, 07.03.2024

На ВФМ продали десять тысяч футболок и свитшотов с Путиным и его цитатами

Почти 10 тысяч футболок и свитшотов с изображениями и цитатами президента России Владимира Путина были проданы на Всемирном фестивале молодежи, у участников... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T14:11

2024-03-07T14:11

2024-03-07T14:11

россия

владимир путин

сергей кириенко

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

общество

федеральная территория "сириус"

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СИРИУС, 7 мар — РИА Новости. Почти 10 тысяч футболок и свитшотов с изображениями и цитатами президента России Владимира Путина были проданы на Всемирном фестивале молодежи, у участников было особое отношение к нему, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко."Очевидно, что у нас особое отношение участников к президенту РФ… У нас много что пользовалось популярностью, но абсолютный приоритет — это футболки, свитшоты с изображениями, цитатами российского президента. Продано почти 10 тысяч, к нам постоянно обращались с вопросами, где достать еще", — сказал Кириенко на пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодежи.Ранее он сообщал, что 250 молодых людей из всех стран мира встретились с президентом России Владимиром Путиным в рамках фестиваля, и он говорил с ними как с равными — без попытки упрощения, без избыточно нравоучительного тона, и участники это чувствовали.Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

россия

федеральная территория "сириус"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, сергей кириенко, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, общество, федеральная территория "сириус"