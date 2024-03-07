https://ria.ru/20240307/festival-1931673032.html

Кириенко рассказал о впечатлениях от встречи Путина с участниками фестиваля

Кириенко рассказал о впечатлениях от встречи Путина с участниками фестиваля - РИА Новости, 07.03.2024

Кириенко рассказал о впечатлениях от встречи Путина с участниками фестиваля

Двести пятьдесят молодых людей из всех стран мира встретились с президентом России Владимиром Путиным, который говорил с ними как с равными, заявил первый... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:17

2024-03-07T12:17

2024-03-07T12:17

россия

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

сергей кириенко

владимир путин

общество

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СИРИУС, 7 мар — РИА Новости. Двести пятьдесят молодых людей из всех стран мира встретились с президентом России Владимиром Путиным, который говорил с ними как с равными, заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко на пресс-конференции по итогам Всемирного фестиваля молодежи. "Планировалась порядка 40-45 минут, шла чуть больше двух часов встреча президента - 250 у нас было участников фестиваля из всех стран мира. У меня было ощущение, как один из главных мировых лидеров разговаривает со всей молодежью мира. И этот пример очень серьезный, очень содержательный. Поделюсь впечатлением: Владимир Владимирович разговаривал как с равными", — сказал Кириенко. Он отметил, что диалог велся без попытки упрощения, без избыточно нравоучительного тона, "как равный с равными", и участники это чувствовали. Всемирный фестиваль молодежи прошел с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступила Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/tsennosti-1931587570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024, сергей кириенко, владимир путин, общество