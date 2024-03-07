https://ria.ru/20240307/festival-1931609894.html

Иностранные гости ВФМ поблагодарили Россию и Путина

Иностранные гости ВФМ поблагодарили Россию и Путина - РИА Новости, 07.03.2024

Иностранные гости ВФМ поблагодарили Россию и Путина

Иностранные гости Всемирного фестиваля молодежи после церемонии закрытия рассказали РИА Новости о восхищении фестивалем и поблагодарили Россию вместе с ее... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T00:54

2024-03-07T00:54

2024-03-07T03:01

россия

всемирный фестиваль молодежи — 2024

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

владимир путин

сьерра-леоне

франция

в мире

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СИРИУС, 7 мар — РИА Новости. Иностранные гости Всемирного фестиваля молодежи после церемонии закрытия рассказали РИА Новости о восхищении фестивалем и поблагодарили Россию вместе с ее президентом Владимиром Путиным. Молодой человек из Сьерра-Леоне рассказал агентству, что сидел близко к Путину, когда тот выступал. Пользуясь этой возможностью, собеседник записал выступление на видео, чтобы показывать его знакомым у себя на родине. Им же он намерен передать слова Путина о "любви и единении всего мира". По словам девушки из Франции, для нее быть в России — большая честь, и многие французские делегаты, с которыми она разговаривала, очень счастливы, что приехали на фестиваль. "Спасибо большое всем организаторам, всем людям, которые сделали это возможным, спасибо Путину, России", — сказала она. Гостья фестиваля из Мексики заявила, что была бы рада пережить фестиваль "тысячи раз". Эквадорец подчеркнул, что на фестиваль из его страны смогли прибыть молодые люди, представляющие коренные народы, а также жители неблагополучных районов. "На самом деле спасибо, Россия, что дала эквадорцам эту возможность", — сказал он. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости — генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240306/gimn-1931542984.html

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россия, всемирный фестиваль молодежи — 2024, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), владимир путин, сьерра-леоне, франция, в мире