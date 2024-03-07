https://ria.ru/20240307/evrozona-1931803726.html
Экономика еврозоны остается слабой, заявил глава ЕЦБ
Экономика еврозоны остается слабой, заявил глава ЕЦБ - РИА Новости, 07.03.2024
Экономика еврозоны остается слабой, заявил глава ЕЦБ
Экономика еврозоны остается слабой, поскольку люди продолжают экономить, а экспорт снижается, заявила в четверг глава Европейского центрального банка (ЕЦБ)... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T18:37
2024-03-07T18:37
2024-03-07T18:37
кристин лагард
европейский центральный банк
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Экономика еврозоны остается слабой, поскольку люди продолжают экономить, а экспорт снижается, заявила в четверг глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. "Экономика остается слабой: потребители продолжают сдерживать расходы, инвестиции на среднем уровне, а компании снижают экспорт, что отражает замедление внешнего спроса и некоторое снижение конкурентоспособности", - сказала Лагард на пресс-конференции. Тем не менее, по мнению главы ЕЦБ, снижение инфляции и рост зарплат должны привести к росту доходов, что должно стимулировать экономический рост. Также Лагард полагает, что негативный эффект от недавних повышений учётной ставки ЕЦБ будет ослабевать, что должно привести к увеличению спроса на экспорт из стран еврозоны. Ранее в четверг ЕЦБ по итогам заседания заявил, что сохранил эту ставку на уровне 4,5%. Также регулятор понизил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 0,6% с ожидавшихся в декабре 0,8%.
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кристин лагард, европейский центральный банк, в мире
Кристин Лагард, Европейский центральный банк, В мире
Экономика еврозоны остается слабой, заявил глава ЕЦБ
Глава ЕЦБ: экономика еврозоны остается слабой, поскольку снижается экспорт
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Экономика еврозоны остается слабой, поскольку люди продолжают экономить, а экспорт снижается, заявила в четверг глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
"Экономика остается слабой: потребители продолжают сдерживать расходы, инвестиции на среднем уровне, а компании снижают экспорт, что отражает замедление внешнего спроса и некоторое снижение конкурентоспособности", - сказала Лагард на пресс-конференции.
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Тем не менее, по мнению главы ЕЦБ, снижение инфляции и рост зарплат должны привести к росту доходов, что должно стимулировать экономический рост.
Также Лагард полагает, что негативный эффект от недавних повышений учётной ставки ЕЦБ будет ослабевать, что должно привести к увеличению спроса на экспорт из стран еврозоны. Ранее в четверг ЕЦБ по итогам заседания заявил, что сохранил эту ставку на уровне 4,5%.
Также регулятор понизил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 0,6% с ожидавшихся в декабре 0,8%.
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