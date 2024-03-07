Рейтинг@Mail.ru
Экономика еврозоны остается слабой, заявил глава ЕЦБ - РИА Новости, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:37 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/evrozona-1931803726.html
Экономика еврозоны остается слабой, заявил глава ЕЦБ
Экономика еврозоны остается слабой, заявил глава ЕЦБ - РИА Новости, 07.03.2024
Экономика еврозоны остается слабой, заявил глава ЕЦБ
Экономика еврозоны остается слабой, поскольку люди продолжают экономить, а экспорт снижается, заявила в четверг глава Европейского центрального банка (ЕЦБ)... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T18:37
2024-03-07T18:37
кристин лагард
европейский центральный банк
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150554/12/1505541262_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03851cb84725a109250adc288b1cb283.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Экономика еврозоны остается слабой, поскольку люди продолжают экономить, а экспорт снижается, заявила в четверг глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. "Экономика остается слабой: потребители продолжают сдерживать расходы, инвестиции на среднем уровне, а компании снижают экспорт, что отражает замедление внешнего спроса и некоторое снижение конкурентоспособности", - сказала Лагард на пресс-конференции. Тем не менее, по мнению главы ЕЦБ, снижение инфляции и рост зарплат должны привести к росту доходов, что должно стимулировать экономический рост. Также Лагард полагает, что негативный эффект от недавних повышений учётной ставки ЕЦБ будет ослабевать, что должно привести к увеличению спроса на экспорт из стран еврозоны. Ранее в четверг ЕЦБ по итогам заседания заявил, что сохранил эту ставку на уровне 4,5%. Также регулятор понизил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 0,6% с ожидавшихся в декабре 0,8%.
https://ria.ru/20240305/gaz-1931100990.html
https://ria.ru/20240204/mvf-1925098378.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150554/12/1505541262_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d1a0f9b1e6cb017089bde211f646026c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кристин лагард, европейский центральный банк, в мире
Кристин Лагард, Европейский центральный банк, В мире
Экономика еврозоны остается слабой, заявил глава ЕЦБ

Глава ЕЦБ: экономика еврозоны остается слабой, поскольку снижается экспорт

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Центрального европейского банка во Франкфурте
Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Центрального европейского банка во Франкфурте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Экономика еврозоны остается слабой, поскольку люди продолжают экономить, а экспорт снижается, заявила в четверг глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард.
"Экономика остается слабой: потребители продолжают сдерживать расходы, инвестиции на среднем уровне, а компании снижают экспорт, что отражает замедление внешнего спроса и некоторое снижение конкурентоспособности", - сказала Лагард на пресс-конференции.
Центральноевропейский газовый хаб в Баумгартене - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
Европе нужен не только российский газ, но и его украинские хранилища
5 марта, 08:00
Тем не менее, по мнению главы ЕЦБ, снижение инфляции и рост зарплат должны привести к росту доходов, что должно стимулировать экономический рост.
Также Лагард полагает, что негативный эффект от недавних повышений учётной ставки ЕЦБ будет ослабевать, что должно привести к увеличению спроса на экспорт из стран еврозоны. Ранее в четверг ЕЦБ по итогам заседания заявил, что сохранил эту ставку на уровне 4,5%.
Также регулятор понизил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год до 0,6% с ожидавшихся в декабре 0,8%.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак, министр финансов США Джанет Йеллен, президент США Джо Байден, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и госсекретарь США Энтони Блинкен на саммите G20 в Нью-Дели - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Сильно просчитались. Запад признал эффективность российской экономики
4 февраля, 08:00
 
Кристин ЛагардЕвропейский центральный банкВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала