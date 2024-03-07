https://ria.ru/20240307/evropa-1931742617.html
В Берлине призвали Европу не полагаться в обороне исключительно на НАТО
В Берлине призвали Европу не полагаться в обороне исключительно на НАТО - РИА Новости, 07.03.2024
В Берлине призвали Европу не полагаться в обороне исключительно на НАТО
Европа не должна полагаться исключительно на НАТО в вопросах обеспечения собственной защиты от возможной агрессии, заявил в четверг глава крупнейшей... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T15:09
2024-03-07T15:09
2024-03-07T15:09
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Европа не должна полагаться исключительно на НАТО в вопросах обеспечения собственной защиты от возможной агрессии, заявил в четверг глава крупнейшей оппозиционной партии Германии, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц. "Это правда, все мы глубоко привержены НАТО и нашему трансатлантическому партнерству. Однако мы, европейцы, не должны полагаться только на НАТО, мы также должны позаботиться о себе, о собственной защите от любой агрессии", - сказал Мерц, выступая на съезде Европейской народной партии в Бухаресте. Он также подчеркнул, что угроза агрессии для Европы исходит не только извне, но и изнутри. По его словам, Европа должна защищать свои ценности от популистов и экстремистов как правого, так и левого толка. Европейская народная партия на данный момент является крупнейшей политической силой в Европейском парламенте. Текущее мероприятие - часть кампании выборов в Европарламент, намеченных на 6-9 июня.
https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, фридрих мерц, хдс/хсс, нато, евросоюз
В мире, Германия, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, НАТО, Евросоюз
В Берлине призвали Европу не полагаться в обороне исключительно на НАТО
Глава ХДС Мерц: Европа должна и сама позаботиться о собственной безопасности