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Украина начала уничтожать Донбасс за неделю до СВО, заявили в МИД России - РИА Новости, 07.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:51 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/donbass-1931712919.html
Украина начала уничтожать Донбасс за неделю до СВО, заявили в МИД России
Украина начала уничтожать Донбасс за неделю до СВО, заявили в МИД России - РИА Новости, 07.03.2024
Украина начала уничтожать Донбасс за неделю до СВО, заявили в МИД России
Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские войска начали операцию по уничтожению Донбасса еще за РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:51
2024-03-07T13:51
специальная военная операция на украине
россия
родион мирошник
украина
безопасность
донецкая народная республика
луганская народная республика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские войска начали операцию по уничтожению Донбасса еще за неделю до начала российской военной операции против Киева. "Я знаю, что за неделю до 24 февраля 2022 года Донбасс начали просто уничтожать, началась операция а-ля Ближний Восток. Как Израиль сейчас разносит сектор Газа, так украинцы, их 150-тысячная группировка начала разносить Донбасс. И Донецк, и Луганск - всех бы зачистили", - рассказал Мирошник в эфире стрима Народного фронта в соцсети "ВКонтакте". По словам Мирошника, Киев начал боевые действия 18 февраля - украинская группировка, впятеро превосходившая армии ДНР и ЛНР, рассчитывала снести боевые позиции в Донбассе "по сербскому сценарию", который был реализован в Хорватии в 1995 году. "За неделю до 24 февраля началась артподготовка, началась атака украинской армии на Донбасс. Потом уже было признание (независимости ДНР и ЛНР со стороны РФ - ред.), потом уже было подписание договора, потом было начало СВО. Вот только в таком порядке", - отметил он, заявив, что Москва начала "спасительную военную операцию". Дипломат добавил, что представители США знают об этом, но навязывают всему миру другое мнение, что виновата Россия. Кроме того, вся информация об украинской агрессии подтверждена данными ОБСЕ, но "это никому не нужно". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240226/ukraina-1929416361.html
https://ria.ru/20240224/svo-1929150651.html
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россия, родион мирошник, украина, безопасность, донецкая народная республика, луганская народная республика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Родион Мирошник, Украина, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Вооруженные силы Украины
Украина начала уничтожать Донбасс за неделю до СВО, заявили в МИД России

Мирошник: ВСУ начали операцию по уничтожению Донбасса еще 18 февраля 2022 года

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинские войска начали операцию по уничтожению Донбасса еще за неделю до начала российской военной операции против Киева.
"Я знаю, что за неделю до 24 февраля 2022 года Донбасс начали просто уничтожать, началась операция а-ля Ближний Восток. Как Израиль сейчас разносит сектор Газа, так украинцы, их 150-тысячная группировка начала разносить Донбасс. И Донецк, и Луганск - всех бы зачистили", - рассказал Мирошник в эфире стрима Народного фронта в соцсети "ВКонтакте".
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По словам Мирошника, Киев начал боевые действия 18 февраля - украинская группировка, впятеро превосходившая армии ДНР и ЛНР, рассчитывала снести боевые позиции в Донбассе "по сербскому сценарию", который был реализован в Хорватии в 1995 году. "За неделю до 24 февраля началась артподготовка, началась атака украинской армии на Донбасс. Потом уже было признание (независимости ДНР и ЛНР со стороны РФ - ред.), потом уже было подписание договора, потом было начало СВО. Вот только в таком порядке", - отметил он, заявив, что Москва начала "спасительную военную операцию".
Дипломат добавил, что представители США знают об этом, но навязывают всему миру другое мнение, что виновата Россия. Кроме того, вся информация об украинской агрессии подтверждена данными ОБСЕ, но "это никому не нужно".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРодион МирошникУкраинаБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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