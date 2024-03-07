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Виктор Добронравов: не хочу, чтобы дочери шли по моим стопам - РИА Новости, 07.03.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 07.03.2024 (обновлено: 19:28 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/dobronravov-1930959122.html
Виктор Добронравов: не хочу, чтобы дочери шли по моим стопам
Виктор Добронравов: не хочу, чтобы дочери шли по моим стопам - РИА Новости, 07.03.2024
Виктор Добронравов: не хочу, чтобы дочери шли по моим стопам
Эта роль для него не новая: Виктор Добронравов давно играет Онегина в театре. А теперь и в кино — в фильме Сарика Андреасяна. Об особенностях этой картины,... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T08:00
2024-03-07T19:28
культура
интервью - культура
сарик андреасян
виктор добронравов
а. с. пушкин
урал
пермский край
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Анастасия Силкина. Эта роль для него не новая: Виктор Добронравов давно играет Онегина в театре. А теперь и в кино — в фильме Сарика Андреасяна. Об особенностях этой картины, интернет-критиках и семье актер рассказал в интервью РИА Новости.— Использовали какие-то находки, сделанные в театре имени Вахтангова, в нынешней кинороли?— Есть небольшие пересечения, но в целом это совсем другой образ. В письме Онегина Татьяне я, конечно же, опирался на уже наработанные драматические куски — такие же, как в театре.— Есть ли разница — сниматься в фильме историческом или о сегодняшнем дне?— Конечно! Люди по-другому говорили, иначе ходили, одевались, общались. Этом как раз и интересно — будь то XIX столетие, начало XX-го или Средневековье. Времена меняются — люди меняются.— Экранизация классики традиционно привлекает особо пристальное внимание. Уже сейчас по трейлеру отмечают несоответствие возраста исполнителя Онегина роману. Что бы вы ответили критикам?— У нас, конечно, все пушкиноведы, все знают, сколько лет Онегину и каким он должен быть! Да и когда Сарик Андреасян снимает фильм, сразу думают: "Ну, сейчас мы его разобьем в пух и прах! "Онегина" снял? Онегин старый!" Я вам так скажу: пусть возраст главного героя будет самой большой проблемой в этом фильме.Жизнь поменялась со времен Пушкина: люди в 40 лет остаются инфантильными, а тогда в 25 лет уже были стариками. Сарик исходил из того, чтобы герой, хоть и в той, пушкинской эпохе, отвечал нынешним реалиям.Я не в первый раз играю персонажа, которому не соответствую по годам. Если вы обратите внимание, и в спектаклях, и во множестве фильмов режиссеру важен конкретный артист, который мог бы сыграть роль вне зависимости от возраста.— В этом году ждем вас на экране также в продолжении фильма "Пальма" и сериале "Этерна". Расскажите о них.— Очень жду оба проекта. "Этерна" — это целая сага в жанре фэнтези, и мне любопытно, что получится.По поводу "Пальмы": мне кажется, мы сняли очень хорошее семейное, приключенческое кино — доброе, смешное, захватывающее. Мы классно провели время на Урале, в Пермском крае и Подмосковье. История развивается с теми же персонажами, которые в этот раз познакомятся с маленьким медвежонком. Надеюсь, продолжение будет еще интереснее, чем первая часть.— А что вы как зритель выбираете в свободное время?— Люблю и комедии, и фантастику. С большим удовольствием недавно посмотрел "Кибердеревню".— У вас очень творческая семья. Нет ли желания сделать совместный театральный или кинопроект с отцом и братом?— Почему бы и нет? Мы друг друга очень любим и ценим, поэтому, если придет материал, с удовольствием поработаем вместе. Думаю, в кино это более реально, чем в театре.— Вы бы хотели, чтобы дочери пошли по вашим стопам?— Нет, 13 лет уже говорю об этом. Пусть они выберут сами то, что им понравится. Возможностей очень много, не только актерская профессия.
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2024
Анастасия Силкина
Анастасия Силкина
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РИА Новости
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интервью - культура, сарик андреасян, виктор добронравов, а. с. пушкин, урал, пермский край, московская область (подмосковье)
Культура, Интервью - Культура, Сарик Андреасян, Виктор Добронравов, А. С. Пушкин, Урал, Пермский край, Московская область (Подмосковье)

Виктор Добронравов: не хочу, чтобы дочери шли по моим стопам

© Фото : кинокомпания братьев АндреасянНа съемках фильма "Онегин"
На съемках фильма Онегин - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : кинокомпания братьев Андреасян
Читать ria.ru в
Анастасия Силкина
корреспондент
Все материалы
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Анастасия Силкина. Эта роль для него не новая: Виктор Добронравов давно играет Онегина в театре. А теперь и в кино — в фильме Сарика Андреасяна. Об особенностях этой картины, интернет-критиках и семье актер рассказал в интервью РИА Новости.
© Фото : кинокомпания братьев АндреасянВиктор Добронравов в роли Евгения Онегина на съемках фильма "Онегин"
На съемках фильма Онегин - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : кинокомпания братьев Андреасян
Виктор Добронравов в роли Евгения Онегина на съемках фильма "Онегин"
— Использовали какие-то находки, сделанные в театре имени Вахтангова, в нынешней кинороли?
— Есть небольшие пересечения, но в целом это совсем другой образ. В письме Онегина Татьяне я, конечно же, опирался на уже наработанные драматические куски — такие же, как в театре.
— Есть ли разница — сниматься в фильме историческом или о сегодняшнем дне?
— Конечно! Люди по-другому говорили, иначе ходили, одевались, общались. Этом как раз и интересно — будь то XIX столетие, начало XX-го или Средневековье. Времена меняются — люди меняются.
© Фото : кинокомпания братьев Андреасян

Фильм "Онегин" выходит в прокат 7 марта

На съемках фильма Онегин

Фильм "Онегин" выходит в прокат 7 марта

© Фото : кинокомпания братьев Андреасян
1 из 3
© Фото : кинокомпания братьев Андреасян

Для героев фильма "Онегин" было сшито более 400 костюмов и изготовлено около 200 единиц украшений

На съемках фильма Онегин

Для героев фильма "Онегин" было сшито более 400 костюмов и изготовлено около 200 единиц украшений

© Фото : кинокомпания братьев Андреасян
2 из 3
© Фото : кинокомпания братьев Андреасян

Большая часть фильма снималась в Санкт-Петербурге

На съемках фильма Онегин

Большая часть фильма снималась в Санкт-Петербурге

© Фото : кинокомпания братьев Андреасян
3 из 3

Фильм "Онегин" выходит в прокат 7 марта

© Фото : кинокомпания братьев Андреасян
1 из 3

Для героев фильма "Онегин" было сшито более 400 костюмов и изготовлено около 200 единиц украшений

© Фото : кинокомпания братьев Андреасян
2 из 3

Большая часть фильма снималась в Санкт-Петербурге

© Фото : кинокомпания братьев Андреасян
3 из 3
— Экранизация классики традиционно привлекает особо пристальное внимание. Уже сейчас по трейлеру отмечают несоответствие возраста исполнителя Онегина роману. Что бы вы ответили критикам?
— У нас, конечно, все пушкиноведы, все знают, сколько лет Онегину и каким он должен быть! Да и когда Сарик Андреасян снимает фильм, сразу думают: "Ну, сейчас мы его разобьем в пух и прах! "Онегина" снял? Онегин старый!" Я вам так скажу: пусть возраст главного героя будет самой большой проблемой в этом фильме.
Жизнь поменялась со времен Пушкина: люди в 40 лет остаются инфантильными, а тогда в 25 лет уже были стариками. Сарик исходил из того, чтобы герой, хоть и в той, пушкинской эпохе, отвечал нынешним реалиям.
© Фото : кинокомпания братьев Андреасян

Виктор Добронравов (справа) с Денисом Прытковым, сыгравшим в фильме "Онегин" Владимира Ленского

На съемках фильма Онегин

Виктор Добронравов (справа) с Денисом Прытковым, сыгравшим в фильме "Онегин" Владимира Ленского

© Фото : кинокомпания братьев Андреасян
1 из 3
© Фото : кинокомпания братьев Андреасян

Лиза Моряк в роли Татьяны Лариной на съемках фильма "Онегин"

На съемках фильма Онегин

Лиза Моряк в роли Татьяны Лариной на съемках фильма "Онегин"

© Фото : кинокомпания братьев Андреасян
2 из 3
© Фото : кинокомпания братьев Андреасян

Виктор Добронравов на съемках фильма "Онегин"

На съемках фильма Онегин

Виктор Добронравов на съемках фильма "Онегин"

© Фото : кинокомпания братьев Андреасян
3 из 3

Виктор Добронравов (справа) с Денисом Прытковым, сыгравшим в фильме "Онегин" Владимира Ленского

© Фото : кинокомпания братьев Андреасян
1 из 3

Лиза Моряк в роли Татьяны Лариной на съемках фильма "Онегин"

© Фото : кинокомпания братьев Андреасян
2 из 3

Виктор Добронравов на съемках фильма "Онегин"

© Фото : кинокомпания братьев Андреасян
3 из 3
Я не в первый раз играю персонажа, которому не соответствую по годам. Если вы обратите внимание, и в спектаклях, и во множестве фильмов режиссеру важен конкретный артист, который мог бы сыграть роль вне зависимости от возраста.
— В этом году ждем вас на экране также в продолжении фильма "Пальма" и сериале "Этерна". Расскажите о них.
— Очень жду оба проекта. "Этерна" — это целая сага в жанре фэнтези, и мне любопытно, что получится.
По поводу "Пальмы": мне кажется, мы сняли очень хорошее семейное, приключенческое кино — доброе, смешное, захватывающее. Мы классно провели время на Урале, в Пермском крае и Подмосковье. История развивается с теми же персонажами, которые в этот раз познакомятся с маленьким медвежонком. Надеюсь, продолжение будет еще интереснее, чем первая часть.
© Фото : КинопоискВиктор Добронравов на съемках сериала "Этерна"
На съемках сериала Этерна - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : Кинопоиск
Виктор Добронравов на съемках сериала "Этерна"
— А что вы как зритель выбираете в свободное время?
— Люблю и комедии, и фантастику. С большим удовольствием недавно посмотрел "Кибердеревню".
— У вас очень творческая семья. Нет ли желания сделать совместный театральный или кинопроект с отцом и братом?
— Почему бы и нет? Мы друг друга очень любим и ценим, поэтому, если придет материал, с удовольствием поработаем вместе. Думаю, в кино это более реально, чем в театре.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Владимир ФедоренкоФедор, Виктор, Иван Добронравовы
Федор, Виктор, Иван Добронравовы - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова, Владимир Федоренко
Федор, Виктор, Иван Добронравовы
— Вы бы хотели, чтобы дочери пошли по вашим стопам?
— Нет, 13 лет уже говорю об этом. Пусть они выберут сами то, что им понравится. Возможностей очень много, не только актерская профессия.
Актриса Юлия Снигирь на премьере фильма Мастер и Маргарита в киноцентре КАРО 11 Октябрь - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Юлия Снигирь: "Я бы призвала желтую прессу не губить ничью жизнь"
19 февраля, 08:00
 
КультураИнтервью - КультураСарик АндреасянВиктор ДобронравовА. С. ПушкинУралПермский крайМосковская область (Подмосковье)
 
 
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