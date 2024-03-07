https://ria.ru/20240307/dobronravov-1930959122.html

Виктор Добронравов: не хочу, чтобы дочери шли по моим стопам

Виктор Добронравов: не хочу, чтобы дочери шли по моим стопам - РИА Новости, 07.03.2024

Виктор Добронравов: не хочу, чтобы дочери шли по моим стопам

Эта роль для него не новая: Виктор Добронравов давно играет Онегина в театре. А теперь и в кино — в фильме Сарика Андреасяна. Об особенностях этой картины,... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T08:00

2024-03-07T08:00

2024-03-07T19:28

культура

интервью - культура

сарик андреасян

виктор добронравов

а. с. пушкин

урал

пермский край

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Анастасия Силкина. Эта роль для него не новая: Виктор Добронравов давно играет Онегина в театре. А теперь и в кино — в фильме Сарика Андреасяна. Об особенностях этой картины, интернет-критиках и семье актер рассказал в интервью РИА Новости.— Использовали какие-то находки, сделанные в театре имени Вахтангова, в нынешней кинороли?— Есть небольшие пересечения, но в целом это совсем другой образ. В письме Онегина Татьяне я, конечно же, опирался на уже наработанные драматические куски — такие же, как в театре.— Есть ли разница — сниматься в фильме историческом или о сегодняшнем дне?— Конечно! Люди по-другому говорили, иначе ходили, одевались, общались. Этом как раз и интересно — будь то XIX столетие, начало XX-го или Средневековье. Времена меняются — люди меняются.— Экранизация классики традиционно привлекает особо пристальное внимание. Уже сейчас по трейлеру отмечают несоответствие возраста исполнителя Онегина роману. Что бы вы ответили критикам?— У нас, конечно, все пушкиноведы, все знают, сколько лет Онегину и каким он должен быть! Да и когда Сарик Андреасян снимает фильм, сразу думают: "Ну, сейчас мы его разобьем в пух и прах! "Онегина" снял? Онегин старый!" Я вам так скажу: пусть возраст главного героя будет самой большой проблемой в этом фильме.Жизнь поменялась со времен Пушкина: люди в 40 лет остаются инфантильными, а тогда в 25 лет уже были стариками. Сарик исходил из того, чтобы герой, хоть и в той, пушкинской эпохе, отвечал нынешним реалиям.Я не в первый раз играю персонажа, которому не соответствую по годам. Если вы обратите внимание, и в спектаклях, и во множестве фильмов режиссеру важен конкретный артист, который мог бы сыграть роль вне зависимости от возраста.— В этом году ждем вас на экране также в продолжении фильма "Пальма" и сериале "Этерна". Расскажите о них.— Очень жду оба проекта. "Этерна" — это целая сага в жанре фэнтези, и мне любопытно, что получится.По поводу "Пальмы": мне кажется, мы сняли очень хорошее семейное, приключенческое кино — доброе, смешное, захватывающее. Мы классно провели время на Урале, в Пермском крае и Подмосковье. История развивается с теми же персонажами, которые в этот раз познакомятся с маленьким медвежонком. Надеюсь, продолжение будет еще интереснее, чем первая часть.— А что вы как зритель выбираете в свободное время?— Люблю и комедии, и фантастику. С большим удовольствием недавно посмотрел "Кибердеревню".— У вас очень творческая семья. Нет ли желания сделать совместный театральный или кинопроект с отцом и братом?— Почему бы и нет? Мы друг друга очень любим и ценим, поэтому, если придет материал, с удовольствием поработаем вместе. Думаю, в кино это более реально, чем в театре.— Вы бы хотели, чтобы дочери пошли по вашим стопам?— Нет, 13 лет уже говорю об этом. Пусть они выберут сами то, что им понравится. Возможностей очень много, не только актерская профессия.

https://ria.ru/20240219/snigir-1927621594.html

урал

пермский край

московская область (подмосковье)

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2024

Анастасия Силкина

Анастасия Силкина

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анастасия Силкина

интервью - культура, сарик андреасян, виктор добронравов, а. с. пушкин, урал, пермский край, московская область (подмосковье)