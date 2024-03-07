Виктор Добронравов: не хочу, чтобы дочери шли по моим стопам

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Анастасия Силкина. Эта роль для него не новая: Виктор Добронравов давно играет Онегина в театре. А теперь и в кино — в фильме Сарика Андреасяна. Об особенностях этой картины, интернет-критиках и семье актер рассказал в интервью РИА Новости.— Использовали какие-то находки, сделанные в театре имени Вахтангова, в нынешней кинороли?— Есть небольшие пересечения, но в целом это совсем другой образ. В письме Онегина Татьяне я, конечно же, опирался на уже наработанные драматические куски — такие же, как в театре.— Есть ли разница — сниматься в фильме историческом или о сегодняшнем дне?— Конечно! Люди по-другому говорили, иначе ходили, одевались, общались. Этом как раз и интересно — будь то XIX столетие, начало XX-го или Средневековье. Времена меняются — люди меняются.— Экранизация классики традиционно привлекает особо пристальное внимание. Уже сейчас по трейлеру отмечают несоответствие возраста исполнителя Онегина роману. Что бы вы ответили критикам?— У нас, конечно, все пушкиноведы, все знают, сколько лет Онегину и каким он должен быть! Да и когда Сарик Андреасян снимает фильм, сразу думают: "Ну, сейчас мы его разобьем в пух и прах! "Онегина" снял? Онегин старый!" Я вам так скажу: пусть возраст главного героя будет самой большой проблемой в этом фильме.Жизнь поменялась со времен Пушкина: люди в 40 лет остаются инфантильными, а тогда в 25 лет уже были стариками. Сарик исходил из того, чтобы герой, хоть и в той, пушкинской эпохе, отвечал нынешним реалиям.Я не в первый раз играю персонажа, которому не соответствую по годам. Если вы обратите внимание, и в спектаклях, и во множестве фильмов режиссеру важен конкретный артист, который мог бы сыграть роль вне зависимости от возраста.— В этом году ждем вас на экране также в продолжении фильма "Пальма" и сериале "Этерна". Расскажите о них.— Очень жду оба проекта. "Этерна" — это целая сага в жанре фэнтези, и мне любопытно, что получится.По поводу "Пальмы": мне кажется, мы сняли очень хорошее семейное, приключенческое кино — доброе, смешное, захватывающее. Мы классно провели время на Урале, в Пермском крае и Подмосковье. История развивается с теми же персонажами, которые в этот раз познакомятся с маленьким медвежонком. Надеюсь, продолжение будет еще интереснее, чем первая часть.— А что вы как зритель выбираете в свободное время?— Люблю и комедии, и фантастику. С большим удовольствием недавно посмотрел "Кибердеревню".— У вас очень творческая семья. Нет ли желания сделать совместный театральный или кинопроект с отцом и братом?— Почему бы и нет? Мы друг друга очень любим и ценим, поэтому, если придет материал, с удовольствием поработаем вместе. Думаю, в кино это более реально, чем в театре.— Вы бы хотели, чтобы дочери пошли по вашим стопам?— Нет, 13 лет уже говорю об этом. Пусть они выберут сами то, что им понравится. Возможностей очень много, не только актерская профессия.
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости, Анастасия Силкина.Эта роль для него не новая: Виктор Добронравов давно играет Онегина в театре. А теперь и в кино — в фильме Сарика Андреасяна. Об особенностях этой картины, интернет-критиках и семье актер рассказал в интервью РИА Новости.
— Экранизация классики традиционно привлекает особо пристальное внимание. Уже сейчас по трейлеру отмечают несоответствие возраста исполнителя Онегина роману. Что бы вы ответили критикам?
— У нас, конечно, все пушкиноведы, все знают, сколько лет Онегину и каким он должен быть! Да и когда Сарик Андреасян снимает фильм, сразу думают: "Ну, сейчас мы его разобьем в пух и прах! "Онегина" снял? Онегин старый!" Я вам так скажу: пусть возраст главного героя будет самой большой проблемой в этом фильме.
Жизнь поменялась со времен Пушкина: люди в 40 лет остаются инфантильными, а тогда в 25 лет уже были стариками. Сарик исходил из того, чтобы герой, хоть и в той, пушкинской эпохе, отвечал нынешним реалиям.
Я не в первый раз играю персонажа, которому не соответствую по годам. Если вы обратите внимание, и в спектаклях, и во множестве фильмов режиссеру важен конкретный артист, который мог бы сыграть роль вне зависимости от возраста.
— В этом году ждем вас на экране также в продолжении фильма "Пальма" и сериале "Этерна". Расскажите о них.
— Очень жду оба проекта. "Этерна" — это целая сага в жанре фэнтези, и мне любопытно, что получится.
По поводу "Пальмы": мне кажется, мы сняли очень хорошее семейное, приключенческое кино — доброе, смешное, захватывающее. Мы классно провели время на Урале, в Пермском крае и Подмосковье. История развивается с теми же персонажами, которые в этот раз познакомятся с маленьким медвежонком. Надеюсь, продолжение будет еще интереснее, чем первая часть.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.