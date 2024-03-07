https://ria.ru/20240307/dagestan-1931837048.html
При обвале скалы в Дагестане пострадали два человека
При обвале скалы в Дагестане пострадали два человека - РИА Новости, 07.03.2024
При обвале скалы в Дагестане пострадали два человека
Два автомобиля попали под скальный обвал в горах Дагестана, пострадали два человека, находившиеся в одной из машин, сообщается в четверг в Telegram-канале... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T22:11
2024-03-07T22:11
2024-03-07T22:11
происшествия
буйнакск
унцукульский район
ботлихский район
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МАХАЧКАЛА, 7 мар - РИА Новости. Два автомобиля попали под скальный обвал в горах Дагестана, пострадали два человека, находившиеся в одной из машин, сообщается в четверг в Telegram-канале Дагестанавтодора. "Ориентировочно в 19.30 (мск) на 37 километре автомобильной дороги республиканского значения Буйнакск – Гимры – Чирката в Унцукульском районе произошел скальный обвал верхового откоса. Вследствие обвала пострадали два человека, находившиеся в автомобиле LADA Kalina, направлявшемся в Ботлихский район, также поврежден автомобиль ВАЗ 2110", – говорится в сообщении. Пострадавших с различными травмами доставили в медицинские учреждения. Движение по автодороге уже восстановлено в штатном режиме.
https://ria.ru/20240214/lavina-1927398122.html
буйнакск
унцукульский район
ботлихский район
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происшествия, буйнакск, унцукульский район, ботлихский район
Происшествия, Буйнакск, Унцукульский район, Ботлихский район
При обвале скалы в Дагестане пострадали два человека
При обвале скалы в Дагестане пострадали два человека, находящиеся в машине