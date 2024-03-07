https://ria.ru/20240307/bort-1931701053.html

Путин охарактеризовал пилотов борта номер один

Путин охарактеризовал пилотов борта номер один - РИА Новости, 07.03.2024

Путин охарактеризовал пилотов борта номер один

Президент России Владимир Путин назвал пилотов борта №1 заслуженными, опытными и преданными своему делу людьми. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T13:17

2024-03-07T13:17

2024-03-07T13:39

владимир путин

россия

безопасность

сло "россия"

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КРАСНОДАР, 7 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал пилотов борта №1 заслуженными, опытными и преданными своему делу людьми."Я не подбираю экипажи самолетов, на которых летаю. Это делает руководство определенных служб авиационных. Но они все люди заслуженные, люди опытные, преданные своему делу, высокопрофессиональные, тут сомнений никаких нет", - сказал Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища 7 марта.

https://ria.ru/20231206/samolet-1914238725.html

россия

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, безопасность, сло "россия"