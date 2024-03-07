https://ria.ru/20240307/bort-1931701053.html
Путин охарактеризовал пилотов борта номер один
Путин охарактеризовал пилотов борта номер один - РИА Новости, 07.03.2024
Путин охарактеризовал пилотов борта номер один
Президент России Владимир Путин назвал пилотов борта №1 заслуженными, опытными и преданными своему делу людьми. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T13:17
2024-03-07T13:17
2024-03-07T13:39
владимир путин
россия
безопасность
сло "россия"
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КРАСНОДАР, 7 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал пилотов борта №1 заслуженными, опытными и преданными своему делу людьми."Я не подбираю экипажи самолетов, на которых летаю. Это делает руководство определенных служб авиационных. Но они все люди заслуженные, люди опытные, преданные своему делу, высокопрофессиональные, тут сомнений никаких нет", - сказал Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища 7 марта.
https://ria.ru/20231206/samolet-1914238725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, безопасность, сло "россия"
Владимир Путин, Россия, Безопасность, СЛО "Россия"
Путин охарактеризовал пилотов борта номер один
Путин назвал пилотов борта номер один заслуженными, опытными и преданными людьми
КРАСНОДАР, 7 мар – РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал пилотов борта №1 заслуженными, опытными и преданными своему делу людьми.
"Я не подбираю экипажи самолетов, на которых летаю. Это делает руководство определенных служб авиационных. Но они все люди заслуженные, люди опытные, преданные своему делу, высокопрофессиональные, тут сомнений никаких нет", - сказал Путин на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища 7 марта.
Песков прокомментировал сопровождение самолета Путина истребителями