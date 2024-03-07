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На Урале больница сообщила родным о смерти пациентки и отдала чужое тело - РИА Новости, 07.03.2024
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12:57 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/bolnitsa-1931689895.html
На Урале больница сообщила родным о смерти пациентки и отдала чужое тело
На Урале больница сообщила родным о смерти пациентки и отдала чужое тело - РИА Новости, 07.03.2024
На Урале больница сообщила родным о смерти пациентки и отдала чужое тело
Полиция провела проверку по истории с больницей в Ревде Свердловской области, где, перепутав пациенток, тело умершей женщины отдали чужим людям, решается вопрос РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T12:57
2024-03-07T12:57
происшествия
ревда
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Полиция провела проверку по истории с больницей в Ревде Свердловской области, где, перепутав пациенток, тело умершей женщины отдали чужим людям, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в ОВД Ревды."Заявление поступило в дежурную часть 25 февраля, после чего службой участковых уполномоченных проводились проверочные мероприятия. Сейчас материалы переданы в следственный отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – сказали в полиции.По данным местного агентства "Ревда-инфо" со ссылкой на родственников пациенток, в неврологическое отделение Ревдинской горбольницы поступили две 87-летние женщины: одна - с инфарктом из Бисерти, вторая – с инсультом из Ревды.Пациентка с инфарктом умерла, но об этом сообщили близким женщины из Ревды. То, что в гробу лежит совершенно другой человек, выяснилось только на отпевании в церкви, уточняло издание."Администрация Ревдинской городской больницы приносит свои извинения за произошедший инцидент. То, что случилось – это вопиющий случай, которого раньше у нас никогда не происходило. Мы до сих пор сами в недоумении, как так вышло. И это не потому, что кто-то халатно относится к своим обязанностям. Наши сотрудники сильно переживают за эту ситуацию", – сообщил РИА Новости пресс-секретарь медучреждения Александр Семков.Он уточнил, что в горбольнице после инцидента также начата проверка.
https://ria.ru/20210601/pokhorony-1735063459.html
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ревда
свердловская область
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происшествия, ревда, свердловская область
Происшествия, Ревда, Свердловская область
На Урале больница сообщила родным о смерти пациентки и отдала чужое тело

В Ревде могут завести дело из-за того, что живую пациентку перепутали с умершей

© Fotolia / xyПустая больничная койка
Пустая больничная койка - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Fotolia / xy
Пустая больничная койка. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Полиция провела проверку по истории с больницей в Ревде Свердловской области, где, перепутав пациенток, тело умершей женщины отдали чужим людям, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в ОВД Ревды.
"Заявление поступило в дежурную часть 25 февраля, после чего службой участковых уполномоченных проводились проверочные мероприятия. Сейчас материалы переданы в следственный отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – сказали в полиции.
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По данным местного агентства "Ревда-инфо" со ссылкой на родственников пациенток, в неврологическое отделение Ревдинской горбольницы поступили две 87-летние женщины: одна - с инфарктом из Бисерти, вторая – с инсультом из Ревды.
Пациентка с инфарктом умерла, но об этом сообщили близким женщины из Ревды. То, что в гробу лежит совершенно другой человек, выяснилось только на отпевании в церкви, уточняло издание.
"Администрация Ревдинской городской больницы приносит свои извинения за произошедший инцидент. То, что случилось – это вопиющий случай, которого раньше у нас никогда не происходило. Мы до сих пор сами в недоумении, как так вышло. И это не потому, что кто-то халатно относится к своим обязанностям. Наши сотрудники сильно переживают за эту ситуацию", – сообщил РИА Новости пресс-секретарь медучреждения Александр Семков.
Он уточнил, что в горбольнице после инцидента также начата проверка.
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ПроисшествияРевдаСвердловская область
 
 
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