https://ria.ru/20240307/bolnitsa-1931689895.html

На Урале больница сообщила родным о смерти пациентки и отдала чужое тело

На Урале больница сообщила родным о смерти пациентки и отдала чужое тело - РИА Новости, 07.03.2024

На Урале больница сообщила родным о смерти пациентки и отдала чужое тело

Полиция провела проверку по истории с больницей в Ревде Свердловской области, где, перепутав пациенток, тело умершей женщины отдали чужим людям, решается вопрос РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T12:57

2024-03-07T12:57

2024-03-07T12:57

происшествия

ревда

свердловская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96853/51/968535178_0:652:2884:2274_1920x0_80_0_0_fd5beab2117d233af2132cc1c3848c58.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Полиция провела проверку по истории с больницей в Ревде Свердловской области, где, перепутав пациенток, тело умершей женщины отдали чужим людям, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в ОВД Ревды."Заявление поступило в дежурную часть 25 февраля, после чего службой участковых уполномоченных проводились проверочные мероприятия. Сейчас материалы переданы в следственный отдел, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – сказали в полиции.По данным местного агентства "Ревда-инфо" со ссылкой на родственников пациенток, в неврологическое отделение Ревдинской горбольницы поступили две 87-летние женщины: одна - с инфарктом из Бисерти, вторая – с инсультом из Ревды.Пациентка с инфарктом умерла, но об этом сообщили близким женщины из Ревды. То, что в гробу лежит совершенно другой человек, выяснилось только на отпевании в церкви, уточняло издание."Администрация Ревдинской городской больницы приносит свои извинения за произошедший инцидент. То, что случилось – это вопиющий случай, которого раньше у нас никогда не происходило. Мы до сих пор сами в недоумении, как так вышло. И это не потому, что кто-то халатно относится к своим обязанностям. Наши сотрудники сильно переживают за эту ситуацию", – сообщил РИА Новости пресс-секретарь медучреждения Александр Семков.Он уточнил, что в горбольнице после инцидента также начата проверка.

https://ria.ru/20210601/pokhorony-1735063459.html

https://ria.ru/20231006/patologoanatom-1900876530.html

ревда

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ревда, свердловская область