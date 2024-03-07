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Президент Чехии объявил, что деньги на снаряды для Украины удалось собрать - РИА Новости, 07.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:26 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/boepripasy-1931816124.html
Президент Чехии объявил, что деньги на снаряды для Украины удалось собрать
Президент Чехии объявил, что деньги на снаряды для Украины удалось собрать - РИА Новости, 07.03.2024
Президент Чехии объявил, что деньги на снаряды для Украины удалось собрать
После вклада Норвегии финансирование чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины полностью обеспечено, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на президента... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T19:26
2024-03-07T19:26
специальная военная операция на украине
украина
петр павел
в мире
чехия
вооруженные силы украины
нато
норвегия
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ПРАГА, 7 мар - РИА Новости. После вклада Норвегии финансирование чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины полностью обеспечено, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на президента республики Петра Павела. Ранее в четверг СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре сообщали, что норвежские власти выделят 1,6 миллиарда норвежских крон (около 153 миллионов долларов) на возглавляемую Чехией инициативу по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах. Павел заявил, что после вклада Норвегии финансирование чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины полностью обеспечено. По его словам, в закупке 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов в итоге примут участие 18 стран. Боеприпасы должны быть на Украине в ближайшие недели, сообщил Павел журналистам во время визита в Центрально-Чешский край. "По состоянию на сегодняшнее утро (четверг) мы собрали общую сумму для закупки всех боеприпасов, то есть для 800 тысяч единиц", - сказал Павел. Следующим шагом, по его словам, станет заключение меморандума с чешским правительством и установление взаимных отношений. "Затем с чешской стороны всем странам-поставщикам будет направлена информация о графике и о том, как мы будем действовать", - сказал Павел. Павел не стал называть суммы вкладов отдельных государств. "Наверное, это было бы несправедливо по отношению к тем странам, которые внесли взносы, если бы мы не обсудили это с ними", - пояснил он. При этом Павел подтвердил, что Норвегия внесла необходимую сумму в четверг. "Теперь всё будет зависеть от мастерства наших компаний и министерства обороны, чтобы ускорить весь процесс", - цитирует телеканал чешского президента. Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и признаются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России. По его словам, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявили, что вооружение Украины оружием Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240306/europa-1931329632.html
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
https://ria.ru/20240301/pentagon-1930366220.html
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украина, петр павел, в мире, чехия, вооруженные силы украины, нато, норвегия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Петр Павел, В мире, Чехия, Вооруженные силы Украины, НАТО, Норвегия
Президент Чехии объявил, что деньги на снаряды для Украины удалось собрать

Павел: после вклада Норвегии финансирование боеприпасов для ВСУ обеспечено

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
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ПРАГА, 7 мар - РИА Новости. После вклада Норвегии финансирование чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины полностью обеспечено, сообщило Чешское ТВ со ссылкой на президента республики Петра Павела.
Ранее в четверг СМИ со ссылкой на заявление премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стёре сообщали, что норвежские власти выделят 1,6 миллиарда норвежских крон (около 153 миллионов долларов) на возглавляемую Чехией инициативу по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах.
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Павел заявил, что после вклада Норвегии финансирование чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины полностью обеспечено. По его словам, в закупке 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов в итоге примут участие 18 стран. Боеприпасы должны быть на Украине в ближайшие недели, сообщил Павел журналистам во время визита в Центрально-Чешский край.
"По состоянию на сегодняшнее утро (четверг) мы собрали общую сумму для закупки всех боеприпасов, то есть для 800 тысяч единиц", - сказал Павел. Следующим шагом, по его словам, станет заключение меморандума с чешским правительством и установление взаимных отношений.
"Затем с чешской стороны всем странам-поставщикам будет направлена информация о графике и о том, как мы будем действовать", - сказал Павел.
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Павел не стал называть суммы вкладов отдельных государств. "Наверное, это было бы несправедливо по отношению к тем странам, которые внесли взносы, если бы мы не обсудили это с ними", - пояснил он. При этом Павел подтвердил, что Норвегия внесла необходимую сумму в четверг.
"Теперь всё будет зависеть от мастерства наших компаний и министерства обороны, чтобы ускорить весь процесс", - цитирует телеканал чешского президента.
Россия считает, что поставки оружия в Украину мешают регулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и признаются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России. По его словам, США и НАТО принимают непосредственное участие в конфликте, не только поставляя оружие, но и обучая кадры в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявили, что вооружение Украины оружием Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПетр ПавелВ миреЧехияВооруженные силы УкраиныНАТОНорвегия
 
 
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