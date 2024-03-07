https://ria.ru/20240307/bespilotniki-1931835867.html

Британия поставит Украине еще десять тысяч беспилотников

Британия поставит Украине еще десять тысяч беспилотников - РИА Новости, 07.03.2024

Британия поставит Украине еще десять тысяч беспилотников

Великобритания дополнительно поставит Украине еще 10 тысяч беспилотников, объявил министр обороны Грант Шаппс во время визита в Киев. РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T21:51

2024-03-07T21:51

2024-03-07T21:51

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Великобритания дополнительно поставит Украине еще 10 тысяч беспилотников, объявил министр обороны Грант Шаппс во время визита в Киев. Этот шаг представляет собой дополнительные инвестиции в размере 125 миллионов фунтов стерлингов (160 миллионов долларов) в дополнение к пакету беспилотников стоимостью 200 миллионов фунтов стерлингов (254 миллиона долларов), о котором премьер-министр Риши Сунак объявил в январе. "Я усиливаю наши обязательства по вооружению Украины новейшими беспилотниками, которые поставляются непосредственно из ведущих оборонных предприятий Великобритании - прямо с заводского цеха на передовую", - заявил министр, слова которого цитирует телеканал Sky News. По данным телеканала, последняя партия британских беспилотников для Украины состоит, в основном, из FPV-дронов, а также тысячи одноразовых ударных беспилотников для наблюдения и морских дронов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html

https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html

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в мире, украина, грант шаппс, риши сунак, россия, великобритания, нато, сергей лавров