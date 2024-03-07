Рейтинг@Mail.ru
Британия поставит Украине еще десять тысяч беспилотников - РИА Новости, 07.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:51 07.03.2024
https://ria.ru/20240307/bespilotniki-1931835867.html
Британия поставит Украине еще десять тысяч беспилотников
Британия поставит Украине еще десять тысяч беспилотников - РИА Новости, 07.03.2024
Британия поставит Украине еще десять тысяч беспилотников
Великобритания дополнительно поставит Украине еще 10 тысяч беспилотников, объявил министр обороны Грант Шаппс во время визита в Киев. РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T21:51
2024-03-07T21:51
специальная военная операция на украине
в мире
украина
грант шаппс
риши сунак
россия
великобритания
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920884850_0:39:1799:1051_1920x0_80_0_0_48a98a164e88e661db27ab12767d381a.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Великобритания дополнительно поставит Украине еще 10 тысяч беспилотников, объявил министр обороны Грант Шаппс во время визита в Киев. Этот шаг представляет собой дополнительные инвестиции в размере 125 миллионов фунтов стерлингов (160 миллионов долларов) в дополнение к пакету беспилотников стоимостью 200 миллионов фунтов стерлингов (254 миллиона долларов), о котором премьер-министр Риши Сунак объявил в январе. "Я усиливаю наши обязательства по вооружению Украины новейшими беспилотниками, которые поставляются непосредственно из ведущих оборонных предприятий Великобритании - прямо с заводского цеха на передовую", - заявил министр, слова которого цитирует телеканал Sky News. По данным телеканала, последняя партия британских беспилотников для Украины состоит, в основном, из FPV-дронов, а также тысячи одноразовых ударных беспилотников для наблюдения и морских дронов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240307/nato-1931412505.html
https://ria.ru/20240304/zerno-1930561301.html
украина
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920884850_179:0:1779:1200_1920x0_80_0_0_f8367420032e61086900b1c571e35300.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, грант шаппс, риши сунак, россия, великобритания, нато, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Грант Шаппс, Риши Сунак, Россия, Великобритания, НАТО, Сергей Лавров
Британия поставит Украине еще десять тысяч беспилотников

Министр обороны Шаппс: Британия поставит Украине еще 10 тысяч беспилотников

© Фото : Royal Navy/LPhot Barry SwainsburyБританские БПЛА
Британские БПЛА - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : Royal Navy/LPhot Barry Swainsbury
Британские БПЛА. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Великобритания дополнительно поставит Украине еще 10 тысяч беспилотников, объявил министр обороны Грант Шаппс во время визита в Киев.
Этот шаг представляет собой дополнительные инвестиции в размере 125 миллионов фунтов стерлингов (160 миллионов долларов) в дополнение к пакету беспилотников стоимостью 200 миллионов фунтов стерлингов (254 миллиона долларов), о котором премьер-министр Риши Сунак объявил в январе.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
Обсуждать нечего. В НАТО отворачиваются от Зеленского и Байдена
Вчера, 08:00
"Я усиливаю наши обязательства по вооружению Украины новейшими беспилотниками, которые поставляются непосредственно из ведущих оборонных предприятий Великобритании - прямо с заводского цеха на передовую", - заявил министр, слова которого цитирует телеканал Sky News.
По данным телеканала, последняя партия британских беспилотников для Украины состоит, в основном, из FPV-дронов, а также тысячи одноразовых ударных беспилотников для наблюдения и морских дронов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Акция протеста польских фермеров в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Пора платить. Что Европа уготовила Украине
4 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГрант ШаппсРиши СунакРоссияВеликобританияНАТОСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала