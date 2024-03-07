Британия поставит Украине еще десять тысяч беспилотников
Министр обороны Шаппс: Британия поставит Украине еще 10 тысяч беспилотников
© Фото : Royal Navy/LPhot Barry SwainsburyБританские БПЛА
© Фото : Royal Navy/LPhot Barry Swainsbury
Британские БПЛА. Архивное фото
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Великобритания дополнительно поставит Украине еще 10 тысяч беспилотников, объявил министр обороны Грант Шаппс во время визита в Киев.
Этот шаг представляет собой дополнительные инвестиции в размере 125 миллионов фунтов стерлингов (160 миллионов долларов) в дополнение к пакету беспилотников стоимостью 200 миллионов фунтов стерлингов (254 миллиона долларов), о котором премьер-министр Риши Сунак объявил в январе.
"Я усиливаю наши обязательства по вооружению Украины новейшими беспилотниками, которые поставляются непосредственно из ведущих оборонных предприятий Великобритании - прямо с заводского цеха на передовую", - заявил министр, слова которого цитирует телеканал Sky News.
По данным телеканала, последняя партия британских беспилотников для Украины состоит, в основном, из FPV-дронов, а также тысячи одноразовых ударных беспилотников для наблюдения и морских дронов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.