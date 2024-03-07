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Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями
Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями - РИА Новости, 07.03.2024
Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями
За ночь системы противовоздушной обороны нейтрализовали шесть украинских беспилотников самолетного типа, пытавшихся атаковать объекты на территории трех... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T07:11
2024-03-07T07:11
2024-03-07T08:21
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. За ночь системы противовоздушной обороны нейтрализовали шесть украинских беспилотников самолетного типа, пытавшихся атаковать объекты на территории трех регионов Центральной России, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей", — говорится в релизе.В Министерстве по региональной безопасности Тульской области заявили, что при атаке дронов никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, беспилотники уничтожены над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом, здесь также обошлось без пострадавших и разрушений.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями
МО: силы ПВО сбили шесть БПЛА ВСУ над Брянской, Тульской и Курской областями