https://ria.ru/20240307/bespilotniki-1931624051.html

Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями

Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями - РИА Новости, 07.03.2024

Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями

За ночь системы противовоздушной обороны нейтрализовали шесть украинских беспилотников самолетного типа, пытавшихся атаковать объекты на территории трех... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T07:11

2024-03-07T07:11

2024-03-07T08:21

специальная военная операция на украине

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курская область

брянская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. За ночь системы противовоздушной обороны нейтрализовали шесть украинских беспилотников самолетного типа, пытавшихся атаковать объекты на территории трех регионов Центральной России, сообщили в Минобороны."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей", — говорится в релизе.В Министерстве по региональной безопасности Тульской области заявили, что при атаке дронов никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, беспилотники уничтожены над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом, здесь также обошлось без пострадавших и разрушений.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, тульская область, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф