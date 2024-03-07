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Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями - РИА Новости, 07.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:11 07.03.2024 (обновлено: 08:21 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/bespilotniki-1931624051.html
Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями
Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями - РИА Новости, 07.03.2024
Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями
За ночь системы противовоздушной обороны нейтрализовали шесть украинских беспилотников самолетного типа, пытавшихся атаковать объекты на территории трех... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T07:11
2024-03-07T08:21
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
тульская область
курская область
брянская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. За ночь системы противовоздушной обороны нейтрализовали шесть украинских беспилотников самолетного типа, пытавшихся атаковать объекты на территории трех регионов Центральной России, сообщили в Минобороны.&quot;Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей&quot;, — говорится в релизе.В Министерстве по региональной безопасности Тульской области заявили, что при атаке дронов никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, беспилотники уничтожены над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом, здесь также обошлось без пострадавших и разрушений.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
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безопасность, россия, тульская область, курская область, брянская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Тульская область, Курская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Силы ПВО сбили беспилотники ВСУ над Курской, Брянской и Тульской областями

МО: силы ПВО сбили шесть БПЛА ВСУ над Брянской, Тульской и Курской областями

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. За ночь системы противовоздушной обороны нейтрализовали шесть украинских беспилотников самолетного типа, пытавшихся атаковать объекты на территории трех регионов Центральной России, сообщили в Минобороны.
«

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Курской области, пять БПЛА уничтожены над территориями Брянской (три БПЛА) и Тульской (два БПЛА) областей", — говорится в релизе.

В Министерстве по региональной безопасности Тульской области заявили, что при атаке дронов никто не пострадал, разрушений инфраструктуры нет. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, беспилотники уничтожены над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом, здесь также обошлось без пострадавших и разрушений.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
В приграничных регионах действует повышенный уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияТульская областьКурская областьБрянская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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