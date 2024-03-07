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Силы ПВО сбили два беспилотника над Тульской областью - РИА Новости, 07.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:33 07.03.2024 (обновлено: 03:46 07.03.2024)
https://ria.ru/20240307/bespilotniki-1931615288.html
Силы ПВО сбили два беспилотника над Тульской областью
Силы ПВО сбили два беспилотника над Тульской областью - РИА Новости, 07.03.2024
Силы ПВО сбили два беспилотника над Тульской областью
Два БПЛА уничтожены над Тульской областью, разрушений инфраструктуры и пострадавших, предварительно, нет, сообщается на сайте министерства по региональной... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T03:33
2024-03-07T03:46
специальная военная операция на украине
тульская область
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Два БПЛА уничтожены над Тульской областью, разрушений инфраструктуры и пострадавших, предварительно, нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности региона."В ночь с 6 на 7 марта дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью", — говорится в сообщении.Уточняется, что разрушений инфраструктуры и пострадавших, предварительно, нет.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.
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тульская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Силы ПВО сбили два беспилотника над Тульской областью

Силы ПВО уничтожили два беспилотника над Тульской областью

© Фото : Министерство обороны РФЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
© Фото : Министерство обороны РФ
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Два БПЛА уничтожены над Тульской областью, разрушений инфраструктуры и пострадавших, предварительно, нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности региона.
«
"В ночь с 6 на 7 марта дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью", — говорится в сообщении.
Уточняется, что разрушений инфраструктуры и пострадавших, предварительно, нет.
Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.
Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТульская областьБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссия
 
 
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