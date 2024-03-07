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Силы ПВО сбили два беспилотника над Тульской областью
Силы ПВО сбили два беспилотника над Тульской областью - РИА Новости, 07.03.2024
Силы ПВО сбили два беспилотника над Тульской областью
Два БПЛА уничтожены над Тульской областью, разрушений инфраструктуры и пострадавших, предварительно, нет, сообщается на сайте министерства по региональной... РИА Новости, 07.03.2024
2024-03-07T03:33
2024-03-07T03:33
2024-03-07T03:46
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Два БПЛА уничтожены над Тульской областью, разрушений инфраструктуры и пострадавших, предварительно, нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности региона."В ночь с 6 на 7 марта дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью", — говорится в сообщении.Уточняется, что разрушений инфраструктуры и пострадавших, предварительно, нет.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Силы ПВО сбили два беспилотника над Тульской областью
Силы ПВО уничтожили два беспилотника над Тульской областью