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Силы ПВО сбили два беспилотника над Тульской областью

Силы ПВО сбили два беспилотника над Тульской областью - РИА Новости, 07.03.2024

Силы ПВО сбили два беспилотника над Тульской областью

Два БПЛА уничтожены над Тульской областью, разрушений инфраструктуры и пострадавших, предварительно, нет, сообщается на сайте министерства по региональной... РИА Новости, 07.03.2024

2024-03-07T03:33

2024-03-07T03:33

2024-03-07T03:46

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Два БПЛА уничтожены над Тульской областью, разрушений инфраструктуры и пострадавших, предварительно, нет, сообщается на сайте министерства по региональной безопасности региона."В ночь с 6 на 7 марта дежурными средствами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью", — говорится в сообщении.Уточняется, что разрушений инфраструктуры и пострадавших, предварительно, нет.Киев практически ежедневно пытается атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО успешно перехватывают летательные аппараты противника.Во многих субъектах действует оранжевый уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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тульская область, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия